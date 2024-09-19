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Українців можуть позбавити пільг на комуналку — кого саме та чому

19 вересня 2024 11:41
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Пільги на комуналку — кого з українців можуть їх позбавити
Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

В Україні збираються впровадити механізм позбавлення пільг на оплату житлово-комунальних послуг у випадку накопичення боргів. Це рішення спрямоване на підвищення фінансової відповідальності серед пільгових категорій громадян. 

Про це йдеться у проєкті закону, розміщеному для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ). 

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Відповідно до документа, пільгові категорії громадян будуть зобов'язані щомісяця оплачувати фактичне споживання житлово-комунальних послуг. Порядок призупинення пільг у випадку несплати буде визначено рішенням Кабінету Міністрів України.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що щороку держава виділяє значні кошти на соціальну підтримку у вигляді пільг і субсидій. Так, у 2024 році з державного бюджету було передбачено 49,9 млрд гривень, з яких 17,2 млрд гривень — на пільги, а 30,3 млрд гривень — на субсидії. Ці виплати здійснюються готівкою, що дозволяє отримувачам самостійно управляти коштами для оплати комунальних послуг.

Однак щороку зростає заборгованість населення за житлово-комунальні послуги. За інформацією Пенсійного фонду України, на 1 серпня 2024 року загальний борг серед пільговиків досяг 732,9 млн гривень. Однією з основних причин цього є підвищення тарифів на послуги, що виникло через погіршення економічної ситуації в країні, спричинене війною та економічними труднощами.

У зв'язку з цим автори законопроєкту пропонують запровадити правило, за яким пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаватимуться лише за умови своєчасної оплати або наявності угоди про реструктуризацію боргу. Така вимога вже діє для отримувачів субсидій, проте законодавчо вона не поширюється на пільговиків, що і стало причиною розробки нових норм.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики оцінили обсяг фінансування, передбачений на житлові субсидії та пільги. Відомо, чи вистачить коштів на виплату допомоги українцям до кінця 2024 року.

Ми також писали, що в Україні з початку повномасштабної війни житлово-комунальні тарифи на кілька ключових послуг, зокрема водопостачання, природний газ, гарячу воду та опалення, залишалися незмінними. Однак влада може почати коригувати ціни на деякі з них.

комунальні послуги субсидії ЖКГ гроші борги пільги

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