Ціни на газ злетять — як можуть змінитись тарифи

Комунальні платіжки за газ. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні річний тариф на природний газ для більшої частини населення становить 7960 грн/1000 куб.м. Його обіцяли не підвищувати до закінчення воєнного стану і ще шість місяців після цього, однак ціни можуть зрости ще цього року за деяких факторів.

Про це Новини.LIVE повідомив експерт у питаннях ЖКГ та енергетики Олег Попенко.

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Так, за словами експерта, тарифи на блакитне паливо можуть злетіти ще 2025 року. У будь-якому випадку такої низької ціни, як нині вже не буде.

"Теоретично можуть і в цьому році, залежить від багатьох факторів. Але те, що тарифи на газ зростуть в найближчі роки — це факт, я впевнений", — повідомив Попенко.

Також у Меморандумі співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) йдеться про те, що Україна повинна розробити план лібералізації ринків енергоресурсів. Тобто ринковою ціна має стати протягом шести місяців після завершення воєнного стану.

"Є вимоги МВФ підвищити тарифи на газ до ринкових. Але це орієнтовно від 16000 до 21000 грн без ПДВ і розподілу. Але ринкова ціна може бути і ще дорожче. В сусідній Молдові вартість газу для населення 32000 грн за 1000 м. куб.", — уточнив експерт.

У разі подальших російських обстрілів газової інфраструктури опалювальний сезон 2025-2026 може стати доволі складним для України. Знищення газовидобутку може вдарити по постачанні газу та тепла, а також позначитися на тарифах.

Прогнози НБУ щодо тарифів на послуги ЖКГ

В інфляційному звіті Національного банку України (НБУ) зазначається, що тарифи на комунальні послуги неминуче підвищуватимуть поступово, оскільки вони є економічно необґрунтованими.

Зростання цін продиктоване кризою в енергетиці та дефіцитом у державному бюджеті. Однак невідомо, коли саме і яким буде подорожчання. Припускають, що підведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня може розпочатися з 2026 року.

"Прогноз побудований на припущенні щодо незмінності окремих тарифів на послуги ЖКГ (газ, опалення та постачання гарячої води) протягом 2025 року", — повідомляється у звіті.

Затягування з рішенням про підвищення цін допоможе зменшити інфляцію, проте погіршить фінансовий стан державних енергокомпаній, додали в НБУ.

Раніше ми писали, що за останній рік в Україні подорожчали послуги ЖКГ. Особливо зросла вартість електричної енергії, яка коштує вже на 63% дорожче.

Також у ГК "Нафтогаз України" повідомляли, що для правильного підрахунку використаного блакитного палива, необхідно регулярно здійснювати перевірку лічильників. Якщо прилад не перевірити вчасно, показники можуть навіть відхилити.