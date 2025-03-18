Цены на газ взлетят — как могут измениться тарифы

Коммунальные платежки за газ. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине годовой тариф на природный газ для большей части населения составляет 7960 грн/1000 куб.м. Его обещали не повышать до окончания военного положения и еще шесть месяцев после этого, однако цены могут вырасти еще в этом году при некоторых факторах.

Об этом Новини.LIVE сообщил эксперт в вопросах ЖКХ и энергетики Олег Попенко.

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Так, по словам эксперта, тарифы на голубое топливо могут взлететь еще в 2025 году. В любом случае такой низкой цены, как сейчас уже не будет.

"Теоретически могут и в этом году, зависит от многих факторов. Но то, что тарифы на газ вырастут в ближайшие годы — это факт, я уверен", — сообщил Попенко.

Также в Меморандуме сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) говорится о том, что Украина должна разработать план либерализации рынков энергоресурсов. То есть рыночной цена должна стать в течение шести месяцев после завершения военного положения.

"Есть требования МВФ повысить тарифы на газ до рыночных. Но это ориентировочно от 16000 до 21000 грн без НДС и распределения. Но рыночная цена может быть и еще дороже. В соседней Молдове стоимость газа для населения 32000 грн за 1000 м. куб.", — уточнил эксперт.

В случае дальнейших российских обстрелов газовой инфраструктуры отопительный сезон 2025-2026 годов может стать достаточно сложным для Украины. Уничтожение газодобычи может ударить по поставкам газа и тепла, а также может отразиться на тарифах.

Прогнозы НБУ относительно тарифов на услуги ЖКХ

В инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ) отмечается, что тарифы на коммунальные услуги неизбежно будут повышать постепенно, поскольку они являются экономически необоснованными.

Рост цен продиктован кризисом в энергетике и дефицитом в государственном бюджете. Однако неизвестно, когда именно и каким будет подорожание. Предполагают, что подведение тарифов к экономически обоснованному уровню может начаться с 2026 года.

"Прогноз построен на предположении о неизменности отдельных тарифов на услуги ЖКХ (газ, отопление и снабжение горячей водой) в течение 2025 года", — сообщается в отчете.

Затягивание с решением о повышении цен поможет уменьшить инфляцию, однако ухудшит финансовое состояние государственных энергокомпаний, добавили в НБУ.

Ранее мы писали, что за последний год в Украине подорожали услуги ЖКХ. Особенно выросла стоимость электрической энергии, которая стоит уже на 63% дороже.

Также в ГК "Нафтогаз Украины" сообщали, что для правильного подсчета использованного голубого топлива, необходимо регулярно осуществлять проверку счетчиков. Если прибор не проверить вовремя, показатели могут даже отклонить.