Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Тарифы на природный газ в Украине — как и когда могут повысить arrow

Тарифы на природный газ в Украине — как и когда могут повысить

18 марта 2025 08:50
Ксения Симонова - Редактор
Цены на газ взлетят — как могут измениться тарифы
Коммунальные платежки за газ. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине годовой тариф на природный газ для большей части населения составляет 7960 грн/1000 куб.м. Его обещали не повышать до окончания военного положения и еще шесть месяцев после этого, однако цены могут вырасти еще в этом году при некоторых факторах.

Об этом Новини.LIVE сообщил эксперт в вопросах ЖКХ и энергетики Олег Попенко.

Читайте также:

Как и когда могут измениться цены на газ в Украине

Так, по словам эксперта, тарифы на голубое топливо могут взлететь еще в 2025 году. В любом случае такой низкой цены, как сейчас уже не будет.

"Теоретически могут и в этом году, зависит от многих факторов. Но то, что тарифы на газ вырастут в ближайшие годы — это факт, я уверен", — сообщил Попенко.

Также в Меморандуме сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) говорится о том, что Украина должна разработать план либерализации рынков энергоресурсов. То есть рыночной цена должна стать в течение шести месяцев после завершения военного положения.

"Есть требования МВФ повысить тарифы на газ до рыночных. Но это ориентировочно от 16000 до 21000 грн без НДС и распределения. Но рыночная цена может быть и еще дороже. В соседней Молдове стоимость газа для населения 32000 грн за 1000 м. куб.", — уточнил эксперт.

В случае дальнейших российских обстрелов газовой инфраструктуры отопительный сезон 2025-2026 годов может стать достаточно сложным для Украины. Уничтожение газодобычи может ударить по поставкам газа и тепла, а также может отразиться на тарифах.

Прогнозы НБУ относительно тарифов на услуги ЖКХ

В инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ) отмечается, что тарифы на коммунальные услуги неизбежно будут повышать постепенно, поскольку они являются экономически необоснованными.

Рост цен продиктован кризисом в энергетике и дефицитом в государственном бюджете. Однако неизвестно, когда именно и каким будет подорожание. Предполагают, что подведение тарифов к экономически обоснованному уровню может начаться с 2026 года.

"Прогноз построен на предположении о неизменности отдельных тарифов на услуги ЖКХ (газ, отопление и снабжение горячей водой) в течение 2025 года", — сообщается в отчете.

Затягивание с решением о повышении цен поможет уменьшить инфляцию, однако ухудшит финансовое состояние государственных энергокомпаний, добавили в НБУ.

Ранее мы писали, что за последний год в Украине подорожали услуги ЖКХ. Особенно выросла стоимость электрической энергии, которая стоит уже на 63% дороже.

Также в ГК "Нафтогаз Украины" сообщали, что для правильного подсчета использованного голубого топлива, необходимо регулярно осуществлять проверку счетчиков. Если прибор не проверить вовремя, показатели могут даже отклонить.

тарифы цены на газ коммунальные услуги ЖКХ газоснабжение газ
Реклама
Реклама
Реклама