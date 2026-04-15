Тарифи на послуги ЖКГ зросли: що подорожчало найбільше

Тарифи на послуги ЖКГ зросли: що подорожчало найбільше

Дата публікації: 15 квітня 2026 08:50
Тарифи на послуги ЖКГ: за що українці платять більше навесні
Комунальні квитанції, гроші та калькулятор на смартфоні. Фото: Новини.LIVE

На початку весни 2026 року динаміка зростання цін в Україні значно пришвидшилась — річна інфляція зросла до 7,9%. Зокрема, подорожчали деякі житлово-комунальні послуги (ЖКГ), у середньому за рік підвищившись на близько 2%.

Такі дані оприлюднив пресцентр Державної служби статистики, інформують Новини.LIVE.

Реклама

Які комунальні послуги подорожчали в Україні

Згідно з даними Держстату, найбільш суттєво змінилась вартість послуг сфери управління багатоквартирними будинками, а також вивезення побутових відходів. А саме:

  1. Ціна на послугу з управління багатоквартирними будинками зросла на 4,3% за останній рік, зокрема лише за місяць додала 0,3%;
  2. Сервіс вивезення побутових відходів подорожчав до 4,3% за попередній рік, додавши за місяць 0,5%;
  3. Послуга з утримання та ремонту житла підвищилась у вартості на 4,0% протягом року, за місяць — на 0,6%.

На які послуги ЖКГ ціни залишились стабільні 

Як свідчать дані статистичного відомства, на тлі загальної тенденції зростання цін, вартість низки житлово-комунальних послуг залишилася на колишньому рівні. У цьому списку:

Реклама
  • блакитне паливо;
  • опалення та гаряча вода;
  • водопостачання та водовідведення;
  • електрична енергія.
тарифи 2026 рік
Тарифи на послуги ЖКГ. Джерело: Держстат

Заморожені тарифи забезпечується дією мораторію. Він передбачений постановою №502 "Деякі питання регулювання діяльності у сфері комунальних послуг у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану" від 29 квітня 2022 року.  

Реклама

Згідно з нею, протягом дії воєнного стану в Україні, але не раніше завершення поточного опалювального періоду, рекомендується органам, що уповноважені встановлювати тарифи, не змінювати ціни на теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання), зокрема ціни на теплову енергію, вироблену з використанням альтернативних джерел енергії, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, централізованого водопостачання/водовідведення для населення.

Тарифи рекомендовано застосовувати для населення на рівні, що діяли станом на 24 лютого 2022 року.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що всі споживачі мають платити за доставку газу. Єдиним законним варіантом уникнення оплати є офіційне відключення будинку від газорозподільної мережі. Для цього треба подати оператору газорозподільної системи відповідну заяву. 

Ще Новини.LIVE писали, що органам місцевого самоврядування дозволили самостійно затверджувати вартість водопостачання для водоканалів з обслуговуванням понад 100 000 абонентів. Через це тарифи на воду можуть переглянути навесні. 

тарифи комунальні послуги гроші
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Ксенія Симонова
Реклама

