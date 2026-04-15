Тарифи на послуги ЖКГ: за що українці платять більше навесні

На початку весни 2026 року динаміка зростання цін в Україні значно пришвидшилась — річна інфляція зросла до 7,9%. Зокрема, подорожчали деякі житлово-комунальні послуги (ЖКГ), у середньому за рік підвищившись на близько 2%.

Такі дані оприлюднив пресцентр Державної служби статистики, інформують Новини.LIVE.

Які комунальні послуги подорожчали в Україні

Згідно з даними Держстату, найбільш суттєво змінилась вартість послуг сфери управління багатоквартирними будинками, а також вивезення побутових відходів. А саме:

Ціна на послугу з управління багатоквартирними будинками зросла на 4,3% за останній рік, зокрема лише за місяць додала 0,3%; Сервіс вивезення побутових відходів подорожчав до 4,3% за попередній рік, додавши за місяць 0,5%; Послуга з утримання та ремонту житла підвищилась у вартості на 4,0% протягом року, за місяць — на 0,6%.

На які послуги ЖКГ ціни залишились стабільні

Як свідчать дані статистичного відомства, на тлі загальної тенденції зростання цін, вартість низки житлово-комунальних послуг залишилася на колишньому рівні. У цьому списку:

блакитне паливо;

опалення та гаряча вода;

водопостачання та водовідведення;

електрична енергія.

Тарифи на послуги ЖКГ. Джерело: Держстат

Заморожені тарифи забезпечується дією мораторію. Він передбачений постановою №502 "Деякі питання регулювання діяльності у сфері комунальних послуг у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану" від 29 квітня 2022 року.

Згідно з нею, протягом дії воєнного стану в Україні, але не раніше завершення поточного опалювального періоду, рекомендується органам, що уповноважені встановлювати тарифи, не змінювати ціни на теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання), зокрема ціни на теплову енергію, вироблену з використанням альтернативних джерел енергії, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, централізованого водопостачання/водовідведення для населення.

Тарифи рекомендовано застосовувати для населення на рівні, що діяли станом на 24 лютого 2022 року.

