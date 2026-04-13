Друга квитанція за газ: чи треба платити пенсіонерам у 2026 році

Квитанції за комуналку та гроші.

У 2026 році платити за доставку природного газу повинні всі, хто має підключення до мережі. При цьому немає значення: відбувається користування газом чи ні, споживачами є пенсіонери чи інші вразливі категорії громадян.

Про це йдеться в інформації Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), передають Новини.LIVE.

Хто має оплачувати другу платіжку за газ

Оплата послуги з доставки газу є додатковим фінансовим навантаженням, зокрема, для малозабезпечених родин та пенсіонерів. Попри наявність різних пільг і знижок для вразливих груп населення, окремо на розподіл газу вони не поширюються.

Згідно з чинними нормами, плату за розподіл нараховують автоматично, якщо є підключення до газової мережі. Тому платіжка продовжить надходити, незалежно від фактичного споживання.

Сплата за розподіл газу має здійснюватися щомісяця до 20 числа. Суму визначають на основі обсягу споживання за попередній газовий рік (з 1 жовтня по 30 вересня), поділеного на 12 місяців.

Читайте також:

Тариф є фіксованим для кожного регіону, а оплату потрібно робити перед "Газмережею" або місцевим облгазом. Можна лише платити менше, заощадивши на сплаті комісії. Для цього варто здійснити оплату за весь рік наперед.

Чи можна не платити за доставку газу

Жодного способу, як пенсіонерам не платити за доставку газу, немає. Єдиний законний варіант уникнути оплати за цю послугу для вразливих категорій осіб — це офіційно відключити будинок від газорозподільної мережі. Такий спосіб актуальний для тих, хто не проживає в оселі, або, якщо будинок було пошкоджено від обстрілів.

Щоб відключити житло від газової мережі, необхідно розірвати угоду з оператором. Для цього треба дотриматися таких кроків:

Подати на ім'я оператора газорозподільної системи заяву з проханням розірвати договір; Отримати акт про припинення постачання природного газу; Чекати прибуття фахівців, які виконають фізичне відключення газу шляхом перекриття подачі або встановлення спеціальної заглушки.

Рахунки за розподіл перестануть надходити тільки після проходження всіх вищевказаних етапів. Якщо оператор дасть відмову на звернення, затягуватиме з рішенням, можна написати скаргу до НКРЕКП, що здійснює контроль за діяльністю постачальників.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що тарифи на доставку природного газу для населення залишаться незмінними. Водночас, змінилась вартість доставки для непобутових споживачів, підвищившись до 3,60 грн за 1 куб. м на місяць (без ПДВ).

Ще Новини.LIVE писали, що фахівці Газмережі продовжать обстеження внутрішньобудинкових систем газопостачання у низці багатоповерхівок. Через це деяким українцям має надійти "третя платіжка" за газ.