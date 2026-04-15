Тарифы на услуги ЖКХ выросли: что подорожало больше всего

Ua ru
Дата публикации 15 апреля 2026 08:50
Тарифы на услуги ЖКХ: за что украинцы платят больше весной
Коммунальные квитанции, деньги и калькулятор на смартфоне. Фото: Новини.LIVE

В начале весны 2026 года динамика роста цен в Украине значительно ускорилась — годовая инфляция выросла до 7,9%. В частности, подорожали некоторые жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), в среднем за год повысившись на около 2%.

Такие данные обнародовал пресс-центр Государственной службы статистики, информируют Новини.LIVE.

Какие коммунальные услуги подорожали в Украине

Согласно данным Госстата, наиболее существенно изменилась стоимость услуг сферы управления многоквартирными домами, а также вывоза бытовых отходов. А именно:

  1. Цена на услугу по управлению многоквартирными домами выросла на 4,3% за последний год, в частности только за месяц добавила 0,3%;
  2. Сервис вывоза бытовых отходов подорожал до 4,3% за предыдущий год, добавив за месяц 0,5%;
  3. Услуга по содержанию и ремонту жилья повысилась в стоимости на 4,0% в течение года, за месяц — на 0,6%.

На какие услуги ЖКХ цены остались стабильны

Как свидетельствуют данные статистического ведомства, на фоне общей тенденции роста цен, стоимость ряда жилищно-коммунальных услуг осталась на прежнем уровне. В этом списке:

  • голубое топливо;
  • отопление и горячая вода;
  • водоснабжение и водоотведение;
  • электрическая энергия.
тарифи 2026 рік
Тарифы на услуги ЖКХ. Источник: Госстат

Замороженные тарифы обеспечивается действием моратория. Он предусмотрен постановлением №502 "Некоторые вопросы регулирования деятельности в сфере коммунальных услуг в связи с введением в Украине военного положения" от 29 апреля 2022 года.

Согласно ему, в течение действия военного положения в Украине, но не ранее завершения текущего отопительного периода, рекомендуется органам, уполномоченным устанавливать тарифы, не менять цены на тепловую энергию (ее производство, транспортировку и поставку), в частности цены на тепловую энергию, произведенную с использованием альтернативных источников энергии, услуги по поставке тепловой энергии и снабжению горячей воды, централизованного водоснабжения/водоотведения для населения.

Тарифы рекомендуется применять для населения на уровне, действовавших по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что все потребители должны платить за доставку газа. Единственным законным вариантом избежания оплаты является официальное отключение дома от газораспределительной сети. Для этого надо подать оператору газораспределительной системы соответствующее заявление.

Еще Новини.LIVE писали, что органам местного самоуправления разрешили самостоятельно утверждать стоимость водоснабжения для водоканалов с обслуживанием более 100 000 абонентов. Из-за этого тарифы на воду могут пересмотреть весной.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
