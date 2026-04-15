Тарифы на услуги ЖКХ: за что украинцы платят больше весной

Коммунальные квитанции, деньги и калькулятор на смартфоне.

В начале весны 2026 года динамика роста цен в Украине значительно ускорилась — годовая инфляция выросла до 7,9%. В частности, подорожали некоторые жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), в среднем за год повысившись на около 2%.

Такие данные обнародовал пресс-центр Государственной службы статистики, информируют Новини.LIVE.

Какие коммунальные услуги подорожали в Украине

Согласно данным Госстата, наиболее существенно изменилась стоимость услуг сферы управления многоквартирными домами, а также вывоза бытовых отходов. А именно:

Цена на услугу по управлению многоквартирными домами выросла на 4,3% за последний год, в частности только за месяц добавила 0,3%; Сервис вывоза бытовых отходов подорожал до 4,3% за предыдущий год, добавив за месяц 0,5%; Услуга по содержанию и ремонту жилья повысилась в стоимости на 4,0% в течение года, за месяц — на 0,6%.

На какие услуги ЖКХ цены остались стабильны

Как свидетельствуют данные статистического ведомства, на фоне общей тенденции роста цен, стоимость ряда жилищно-коммунальных услуг осталась на прежнем уровне. В этом списке:

голубое топливо;

отопление и горячая вода;

водоснабжение и водоотведение;

электрическая энергия.

Тарифы на услуги ЖКХ. Источник: Госстат

Замороженные тарифы обеспечивается действием моратория. Он предусмотрен постановлением №502 "Некоторые вопросы регулирования деятельности в сфере коммунальных услуг в связи с введением в Украине военного положения" от 29 апреля 2022 года.

Согласно ему, в течение действия военного положения в Украине, но не ранее завершения текущего отопительного периода, рекомендуется органам, уполномоченным устанавливать тарифы, не менять цены на тепловую энергию (ее производство, транспортировку и поставку), в частности цены на тепловую энергию, произведенную с использованием альтернативных источников энергии, услуги по поставке тепловой энергии и снабжению горячей воды, централизованного водоснабжения/водоотведения для населения.

Тарифы рекомендуется применять для населения на уровне, действовавших по состоянию на 24 февраля 2022 года.

