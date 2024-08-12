Тарифи на комуналку зросли — за що українці змушені платити більше у 2024 році

Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні у 2024 році суттєво зросла вартість житлово-комунальних послуг. Це сталося здебільшого за рахунок підвищення цін на електричну енергію.

Про тенденцію до зростання тарифів повідомляють у Державній службі статистики.

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Як змінились тарифи в Україні

За даними статистичного відомства, за останній рік тарифи на житлово-комунальні послуги загалом зросли на 18,6%.

Найбільше додала у вартості електроенергія, яка подорожчала відразу на 64%.

Вартість газу, опалення та гарячої води не змінилась зовсім через запроваджений мораторій, а низка решти послуг подорожчала не надто відчутно.

За інформацією Держстату, окрім електроенергії, подорожчали:

послуга з управління багатоквартирними будинками — на 9% ;

; послуга з утримання та ремонт житла — на 4% ;

; послуга з прибирання сміття — на 3,1%.

Графіка. Джерело: Держстат

Подальше подорожчання тарифів

За словами колишнього керівника Оператора ГТС України Сергія Макогона, у разі припинення дії угоди щодо транзиту російського газу українською газотранспортною системою у 2025 році вартість газу для споживачів може підскочити. Однак подорожчання не буде надто суттєвим — на 3%.

"Зараз транспортування газу у внутрішній системі коштує приблизно 0,2 грн за кубічний метр. За моїми розрахунками, в разі нульового транзиту ця цифра виросте не більше ніж до 0,6 грн за куб", — повідомив фахівець.

На його переконання, за умови ринкової вартості у 12 грн/куб, зростання на 40 копійок, що менше 3%, не буде проблемою для споживачів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше НБУ оновив прогноз щодо термінів підвищення тарифів на комунальні послуги до економічно обґрунтованого рівня. Йдеться про три базові послуги, на які під час війни встановили мораторій.

Також ми писали, що у підготовці до опалювального сезону 2024-2025 влада планує досягнути енергетичної незалежності, забезпечивши власні потреби газом українського видобутку та гарантуючи стабільні ціни. Зокрема, у "Нафтогазі", який заявив про нарощення газовидобутку, вже звітують про успіхи.