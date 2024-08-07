Ціни на газ в Україні — відомо, як відбувається підготовка до зими

Працівник енергосфери. Фото: ugv.com.ua

У підготовці до опалювального сезону 2024-2025 влада планує досягнути енергетичної незалежності, забезпечивши власні потреби газом українського видобутку та гарантуючи стабільні ціни. Зокрема, у "Нафтогазі", який заявив про нарощення газовидобутку, вже звітують про успіхи.

Про те, чи вистачить газу та які будуть ціни взимку, повідомляє видання Oboz.

Читайте також:

Чи вистачить газу для опалювального сезону

За словами голови групи "Нафтогаз" Олексія Чернишова, підконтрольні компанії продовжують у 2024 році нарощувати газовидобуток, запускаючи нові високопродуктивні свердловини, упроваджуючи нові технології та ефективну роботу з наявним застарілим фондом.

"Планові показники перевищено на 2%. Робота не припиняється не тільки у центральних і західних областях, а й у східних — попри всі воєнні виклики", — повідомив Чернишов.

Для підтримки рівня видобутку газу "Нафтогазу" треба інвестувати мільярди доларів у дослідження родовищ та технології. Через те, що газові родовища виснажені на близько 80%, бурять нові свердловини, які є дорожчими та технологічно складнішими.

До повномасштабного вторгнення Росії Україна цілком залежала від імпортного природного газу. Так, у 2021-му видобувала близько 19,7 млрд куб.м газу. У 2022-му через окупацію та виїзд українців за кордон об'єм споживання впав із 28,8 млрд до 19,5 млрд куб. м. Об'єм видобутку скоротився незначно — на 1,28 млрд куб. м.

Графіка. Джерело: Oboz

Зокрема, 2023 року Україна видобула газу, що дорівнював об'єму 2021 року. Тоді як рівень споживання на 31% менший проти довоєнного показника.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, цьогоріч обсяг споживання газу має досягти об'єму видобутку.

"У 2023 році споживання було 19,8 млрд кубометрів. Ми маємо забезпечити такий самий рівень видобутку", — повідомив Галущенко.

Скільки коштуватиме газ взимку

Під час війни ціни визначає "Нафтогаз". Тариф не переглядали з 2021 року і він становить 7,96 грн за куб. м. За даними "Української енергетичної біржі", біржова ціна продажу газу перебуває на рівні 15,6 грн за куб. м.

Як запевняють у компанії, вартість кубометра блакитного палива завдяки мораторію залишатиметься незмінною до квітня 2025 року.

Проте у майбутньому можливе подорожчання цієї комунальної послуги.

Що ще варто знати

Нагадаємо, жителів чотирьох регіонів України забезпечать гуманітарним газом. До відповідного експериментального проєкту долучилась також Херсонська область.

Також ми писали, у серпні газопостачальна компанія "Нафтогаз України" продовжила терміни надання показників газових лічильників. Завдяки цьому споживачі можуть передавати дані до 7 серпня включно.