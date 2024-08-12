Тарифы на коммуналку выросли — за что украинцы вынуждены платить больше в 2024 году

Коммунальные платежи и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине в 2024 году существенно выросла стоимость жилищно-коммунальных услуг. Это произошло в основном за счет повышения цен на электрическую энергию.

О тенденции к росту тарифов сообщают в Государственной службе статистики.

Читайте также:

Как изменились тарифы в Украине

По данным статистического ведомства, за последний год тарифы на жилищно-коммунальные услуги в целом выросли на 18,6%.

Больше всего прибавила в стоимости электроэнергия, подорожавшая сразу на 64%.

Стоимость газа, отопления и горячей воды не изменилась совсем из-за введенного моратория, а ряд остальных услуг подорожал не слишком ощутимо.

По информации Госстата, кроме электроэнергии подорожали:

услуга по управлению многоквартирными домами — на 9% ;

; услуга по содержанию и ремонту жилья — на 4% ;

; услуга по уборке мусора — на 3,1%.

Графика. Источник: Госстат

Дальнейшее подорожание тарифов

По словам бывшего руководителя Оператора ГТС Украины Сергея Макогона, в случае прекращения действия соглашения по транзиту российского газа украинской газотранспортной системой в 2025 году стоимость газа для потребителей может подскочить. Однако подорожание не будет слишком существенным — на 3%.

"Сейчас транспортировка газа во внутренней системе стоит примерно 0,2 грн за кубический метр. По моим расчетам, в случае нулевого транзита эта цифра вырастет не более чем до 0,6 грн за куб.", — сообщил специалист.

По его убеждению, при рыночной стоимости в 12 грн/куб, рост на 40 копеек, что меньше 3%, не будет проблемой для потребителей.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее НБУ обновил прогноз по срокам повышения тарифов на коммунальные услуги до экономически обоснованного уровня. Речь идет о трех базовых услугах, на которые во время войны установили мораторий.

Также мы писали, что в подготовке к отопительному сезону 2024-2025 власти планируют достичь энергетической независимости, обеспечив собственные потребности газом украинской добычи и гарантируя стабильные цены. В частности, в "Нафтогазе", заявившем о наращивании газодобычи, уже отчитываются об успехах.