Тарифи в Україні зростуть до ринкового рівня — новий прогноз НБУ

Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Національний банк України (НБУ) оновив прогноз щодо термінів підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги до економічно обґрунтованого рівня. Йдеться про три базові послуги, на які під час війни встановили мораторій.

Про це йдеться у новому звіті на офіційному порталі НБУ.

Читайте також:

Коли за послуги ЖКГ доведеться платити більше

Як зазначається, йдеться про зміну цін на такі житлово-комунальні послуги:

природний газ;

опалення;

гарячу воду.

Цих послуг жодного разу не торкалося підвищення під час війни через запроваджену владою заборону.

Згідно зі звітом, поточного року уряд в країні не планує збільшувати ціни на тарифи, однак за кілька років ситуація кардинально зміниться. Вже з 2025 року тарифи на ці три послуги ЖКГ чекає поетапне підвищення до ринкових цін.

За прогнозами Нацбанку, через складну ситуацію з енергетикою та високу інфляцію з наступного року поступово тарифи зростатимуть в ціні. Однак це, з іншого боку, допоможе знизити тиск на бюджет країни та покращить ситуацію з його наповненням.

"Припускається поступове підвищення акцизів і тарифів ЖКГ, однак терміни та параметри коригування останніх є сферою невизначеності та, відповідно, ризиком для прогнозу інфляції. Прогноз побудований на припущенні щодо незмінності окремих тарифів на послуги ЖКГ (газ, опалення та постачання гарячої води) протягом 2024 року. Проте складний стан в енергетиці та державному бюджеті, ймовірно, зумовить поступове коригування тарифів у наступних роках", — йдеться у звіті.

Також на поступовому підвищенні тарифів на комунальні послуги наполягає Міжнародний валютний фонд (МВФ).

Що ще варто знати

Нагадаємо, експерти розповіли, у скільки обходиться українцям електрична енергія від зарядних систем типу "екофлоу". Ціни не тільки вищі у кілька разів, але й дорого обійдеться вартість ремонту такого обладнання.

Також ми писали, що українські споживачі газу вже кілька років замість однієї звичної комунальної платіжки отримують дві: за використаний газ та за його розподіл. Водночас частина громадян може відмовитись від сплати рахунку за доставку блакитного палива.