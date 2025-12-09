Відео
Головна Фінанси Тарифи на посилки за кордон зміняться — що пропонує Укрпошта

Тарифи на посилки за кордон зміняться — що пропонує Укрпошта

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 19:09
Укрпошта знижує тарифи на доставку ще у 24 країни — скільки коштуватиме послуга тепер
Відділення Укрпошти. Фото: Новини.LIVE

На Укрпошті подешевшає доставка маленьких посилок. За зниженою ціною можна буде відправляти товари ще до 24 країн світу.

Про це повідомила пресслужба Укрпошти

Читайте також:

Куди доставлятимуть посилки зі знижкою

Знизяться ціни за послугу "Дрібний пакет Prime" — це доставка посилок, вага яких становить до 2 кілограмів. Нові умови діятимуть для таких країн, як:

  • Ватикан;
  • Албанія;
  • Алжир;
  • Андорра;
  • Вірменія;
  • Гренландія;
  • Монако;
  • Чорногорія й так далі.

Пресслужба компанії зауважила, що відтепер послуга є актуальною для 109 держав. Оновлені тарифи можна переглянути за посиланням.

Якими будуть тарифи

До 9 грудня доставити посилку рекомендованим дрібним пакетом можна було за ціною у 7,26 долара, то тепер ціна на PRIME-відправлення буде на рівні усього 5,5 доларів.

Для бізнесів, які відправляють прикраси, аксесуари чи мерч за кордон, нові тарифи дозволять зекономити від 11% до 25% на кожній посилці, зазначили в компанії. Наприклад, раніше доставка пакунка до 100 грамів у ці країни коштувала 7,26 долара, а тепер його можна надіслати за 5,5 доларів. 

Про що ще варто знати 

Нагадаємо, у жовтні 2025 року Укрпошта оголосила про зниження тарифів на доставку до 12 країн світу. Оновлений тариф дозволяє клієнтам платити за відправку на 30% менше.

У жовтні до тарифу "Дрібний пакет Prime" були додані Філіппіни, Аргентина, Чехія, Узбекистан, Катар, Болівія, Шрі-Ланка й низка інших країн.

Раніше ми розповідали, що у 2025 році Укрпошта встановила свій перший поштомат. Його розмістили на Майдані Незалежності у Києві. Дізнавайтесь також, чи зміняться тарифи на Укрпошті до кінця 2025 року. 

Укрпошта тарифи пошта посилки доставка
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
