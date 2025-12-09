Укрпошта знижує тарифи на доставку ще у 24 країни — скільки коштуватиме послуга тепер

Тарифи на посилки за кордон зміняться — що пропонує Укрпошта
На Укрпошті подешевшає доставка маленьких посилок. За зниженою ціною можна буде відправляти товари ще до 24 країн світу.
Про це повідомила пресслужба Укрпошти.
Куди доставлятимуть посилки зі знижкою
Знизяться ціни за послугу "Дрібний пакет Prime" — це доставка посилок, вага яких становить до 2 кілограмів. Нові умови діятимуть для таких країн, як:
- Ватикан;
- Албанія;
- Алжир;
- Андорра;
- Вірменія;
- Гренландія;
- Монако;
- Чорногорія й так далі.
Пресслужба компанії зауважила, що відтепер послуга є актуальною для 109 держав. Оновлені тарифи можна переглянути за посиланням.
Якими будуть тарифи
До 9 грудня доставити посилку рекомендованим дрібним пакетом можна було за ціною у 7,26 долара, то тепер ціна на PRIME-відправлення буде на рівні усього 5,5 доларів.
Для бізнесів, які відправляють прикраси, аксесуари чи мерч за кордон, нові тарифи дозволять зекономити від 11% до 25% на кожній посилці, зазначили в компанії. Наприклад, раніше доставка пакунка до 100 грамів у ці країни коштувала 7,26 долара, а тепер його можна надіслати за 5,5 доларів.
Про що ще варто знати
Нагадаємо, у жовтні 2025 року Укрпошта оголосила про зниження тарифів на доставку до 12 країн світу. Оновлений тариф дозволяє клієнтам платити за відправку на 30% менше.
У жовтні до тарифу "Дрібний пакет Prime" були додані Філіппіни, Аргентина, Чехія, Узбекистан, Катар, Болівія, Шрі-Ланка й низка інших країн.
Раніше ми розповідали, що у 2025 році Укрпошта встановила свій перший поштомат. Його розмістили на Майдані Незалежності у Києві. Дізнавайтесь також, чи зміняться тарифи на Укрпошті до кінця 2025 року.
Читайте Новини.LIVE!