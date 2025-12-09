Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Тарифы на посылки за границу изменятся — что предлагает Укрпошта

Тарифы на посылки за границу изменятся — что предлагает Укрпошта

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 19:09
Укрпошта снижает тарифы на доставку еще в 24 страны — сколько будет стоить услуга теперь
Отделение Укрпочты. Фото: Новини.LIVE

На Укрпоште подешевеет доставка маленьких посылок. По сниженной цене можно будет отправлять товары еще в 24 страны мира.

Об этом сообщила пресс-служба Укрпошты.

Реклама
Читайте также:

Куда будут доставлять посылки со скидкой

Снизятся цены за услугу "Мелкий пакет Prime" — это доставка посылок, вес которых составляет до 2 килограммов. Новые условия будут действовать для таких стран, как:

  • Ватикан;
  • Албания;
  • Алжир;
  • Андорра;
  • Армения;
  • Гренландия;
  • Монако;
  • Черногория и так далее.

Пресс-служба компании отметила, что отныне услуга актуальна для 109 государств. Обновленные тарифы можно посмотреть по ссылке.

Какими будут тарифы

Если до 9 декабря доставить посылку рекомендованным мелким пакетом можно было по цене в 7,26 доллара, то теперь цена на PRIME-отправление будет на уровне всего 5,5 долларов.

Как отметили в компании для бизнесов, которые отправляют украшения, аксессуары или мерч за границу, новые тарифы позволят сэкономить от 11% до 25% на каждой посылке.

О чем еще стоит знать

Напомним, в октябре 2025 года Укрпщта объявила о снижении тарифов на доставку в 12 стран мира. Обновленный тариф позволяет клиентам платить за отправку на 30% меньше.

В октябре к тарифу "Мелкий пакет Prime" были добавлены Филиппины, Аргентина, Чехия, Узбекистан, Катар, Боливия, Шри-Ланка и ряд других стран.

Ранее мы рассказывали, что в 2025 году Укрпошта установила свой первый почтомат. Его разместили на Майдане Независимости в Киеве. Узнавайте также, изменятся ли тарифы на Укрпоште до конца 2025 года.

Укрпошта тарифы почта посылки доставка
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации