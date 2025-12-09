Укрпошта снижает тарифы на доставку еще в 24 страны — сколько будет стоить услуга теперь

Тарифы на посылки за границу изменятся — что предлагает Укрпошта
На Укрпоште подешевеет доставка маленьких посылок. По сниженной цене можно будет отправлять товары еще в 24 страны мира.
Об этом сообщила пресс-служба Укрпошты.
Куда будут доставлять посылки со скидкой
Снизятся цены за услугу "Мелкий пакет Prime" — это доставка посылок, вес которых составляет до 2 килограммов. Новые условия будут действовать для таких стран, как:
- Ватикан;
- Албания;
- Алжир;
- Андорра;
- Армения;
- Гренландия;
- Монако;
- Черногория и так далее.
Пресс-служба компании отметила, что отныне услуга актуальна для 109 государств. Обновленные тарифы можно посмотреть по ссылке.
Какими будут тарифы
Если до 9 декабря доставить посылку рекомендованным мелким пакетом можно было по цене в 7,26 доллара, то теперь цена на PRIME-отправление будет на уровне всего 5,5 долларов.
Как отметили в компании для бизнесов, которые отправляют украшения, аксессуары или мерч за границу, новые тарифы позволят сэкономить от 11% до 25% на каждой посылке.
О чем еще стоит знать
Напомним, в октябре 2025 года Укрпщта объявила о снижении тарифов на доставку в 12 стран мира. Обновленный тариф позволяет клиентам платить за отправку на 30% меньше.
В октябре к тарифу "Мелкий пакет Prime" были добавлены Филиппины, Аргентина, Чехия, Узбекистан, Катар, Боливия, Шри-Ланка и ряд других стран.
Ранее мы рассказывали, что в 2025 году Укрпошта установила свой первый почтомат. Его разместили на Майдане Независимости в Киеве.
