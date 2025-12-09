Укрпошта снижает тарифы на доставку еще в 24 страны — сколько будет стоить услуга теперь

Отделение Укрпочты. Фото: Новини.LIVE

На Укрпоште подешевеет доставка маленьких посылок. По сниженной цене можно будет отправлять товары еще в 24 страны мира.

Об этом сообщила пресс-служба Укрпошты.

Куда будут доставлять посылки со скидкой

Снизятся цены за услугу "Мелкий пакет Prime" — это доставка посылок, вес которых составляет до 2 килограммов. Новые условия будут действовать для таких стран, как:

Ватикан;

Албания;

Алжир;

Андорра;

Армения;

Гренландия;

Монако;

Черногория и так далее.

Пресс-служба компании отметила, что отныне услуга актуальна для 109 государств. Обновленные тарифы можно посмотреть по ссылке.

Какими будут тарифы

Если до 9 декабря доставить посылку рекомендованным мелким пакетом можно было по цене в 7,26 доллара, то теперь цена на PRIME-отправление будет на уровне всего 5,5 долларов.

Как отметили в компании для бизнесов, которые отправляют украшения, аксессуары или мерч за границу, новые тарифы позволят сэкономить от 11% до 25% на каждой посылке.

О чем еще стоит знать

Напомним, в октябре 2025 года Укрпщта объявила о снижении тарифов на доставку в 12 стран мира. Обновленный тариф позволяет клиентам платить за отправку на 30% меньше.

В октябре к тарифу "Мелкий пакет Prime" были добавлены Филиппины, Аргентина, Чехия, Узбекистан, Катар, Боливия, Шри-Ланка и ряд других стран.

Ранее мы рассказывали, что в 2025 году Укрпошта установила свой первый почтомат. Его разместили на Майдане Независимости в Киеве. Узнавайте также, изменятся ли тарифы на Укрпоште до конца 2025 года.