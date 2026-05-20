Тарифи у ПриватБанку: чи чекати нових цін на перекази з 1 червня

У червні 2026 року очікуються деякі тарифні зміни під час операцій грошових переказів у державному "ПриватБанку". Однак вони не торкнуться відправлення та отримання коштів в межах України у застосунку "Приват24", терміналах самообслуговування, банкоматах та відділеннях.

Про те, скільки платитимуть клієнти банку у червні за відповідні операції, розповідають Новини.LIVE.

Які будуть тарифи за перекази у ПриватБанку

Згідно з інформацією фінустанови, у разі переказу власних коштів, то вартість послуги буде наступною:

0 грн — на карту Універсальна, Універсальна Gold, преміальну та цифрову;

0,5% (максимально 50 грн), комісію має сплатити отримувач — якщо відправлення зроблено на Картку для виплат;

1% (0,5% платить відправник, ще 0,5% — отримувач) — якщо з поточного рахунку фізичної особи на Картку для виплат;

безкоштовно — відправлення на депозити;

1% від суми — на Приват-вклад;

1% — на послугу накопичень "Скарбничка".

У разі переказу кредитних коштів, то комісія буде вища:

3% — на картку Універсальна або Універсальна Gold;

3% + 0,5% (до 50 гривень) — на Картку для виплат;

тариф за платіж +3% — на рахунок юридичної особи в ПриватБанку.

Якщо йдеться про тарифи з "Картки для виплат", куди надходить зарплата, пенсія, стипендія чи інші соцвиплати, то передбачені такі тарифи:

0 грн — у разі переказу грошей на Універсальну, Універсальну Gold або інтернет-карту;

0,5% (до 50 грн), комісія за отримувачем — якщо переказ відбувається на іншу Картку для виплат.

З преміальних карт у разі переказу власних коштів більшість обходиться безплатно, у разі кредитних, то:

тариф становить 3% — на карти Універсальна або Універсальна Gold;

3,5% — на Картку для виплат.

Щодо тарифів на корпоративні карти, то:

0,5% (до 50 грн) стягують за переказ на Картку для виплат;

безплатно — на рахунок юридичної особи у банку.

Під час платежів через номер 3700 в автоматичному меню передбачена комісія у 2 грн.

Хто з клієнтів ПриватБанку платитиме більше з 1 червня

За даними банку, 31 травня завершиться термін дії пільгових правил на міжнародні перекази, здійснених через застосунок чи веббанкінг "Приват24". Зараз знижений тариф поширюється на відправлення з України та отримання з-за кордону:

мінімальна комісія 1% замість 1,5% — з іноземної карти на карту ПриватБанку;

мінімальна комісія 1% замість 2% (мінімально 50 грн) — з валютної карти ПриватБанку на закордонні карти.

Власники валютних карток ПриватБанку можуть скористатися можливістю заощадити тільки до кінця травня.

