Тарифы в ПриватБанке: ждать ли новых цен на переводы с 1 июня

Тарифы на переводы в ПриватБанке: что ждет с 1 июня
В июне 2026 года ожидаются некоторые тарифные изменения при операциях денежных переводов в государственном "ПриватБанке". Однако они не коснутся отправки и получения средств в пределах Украины в приложении "Приват24", терминалах самообслуживания, банкоматах и отделениях.
О том, сколько будут платить клиенты банка в июне за соответствующие операции, рассказывают Новини.LIVE.
Какие будут тарифы за переводы в ПриватБанке
Согласно информации финучреждения, в случае перевода собственных средств, то стоимость услуги будет следующей:
- 0 грн — на карту Универсальная, Универсальная Gold, премиальную и цифровую;
- 0,5% (максимально 50 грн), комиссию должен оплатить получатель — если отправление сделано на Карту для выплат;
- 1% (0,5% платит отправитель, еще 0,5% — получатель) — если с текущего счета физического лица на Карту для выплат;
- бесплатно — отправка на депозиты;
- 1% от суммы — на Приват-вклад;
- 1% — на услугу накоплений "Копилка".
В случае перевода кредитных средств, то комиссия будет выше:
- 3% — на карту Универсальная или Универсальная Gold;
- 3% + 0,5% (до 50 гривен) — на Карту для выплат;
- тариф за платеж +3% — на счет юридического лица в ПриватБанке.
Если речь идет о тарифах с "Карты для выплат", куда поступает зарплата, пенсия, стипендия или другие соцвыплаты, то предусмотрены следующие тарифы:
- 0 грн — в случае перевода денег на Универсальную, Универсальную Gold или интернет-карту;
- 0,5% (до 50 грн), комиссия с получателя — если перевод происходит на другую Карту для выплат.
С премиальных карт при переводе собственных средств большинство обходится бесплатно, в случае кредитных, то:
- тариф составляет 3% — на карты Универсальная или Универсальная Gold;
- 3,5% — на Карту для выплат.
Относительно тарифов на корпоративные карты, то:
- 0,5% (до 50 грн) взимают за перевод на Карту для выплат;
- бесплатно — на счет юридического лица в банке.
При платежах через номер 3700 в автоматическом меню предусмотрена комиссия в 2 грн.
Кто из клиентов ПриватБанка будет платить больше с 1 июня
По данным банка, 31 мая завершится срок действия льготных правил на международные переводы, осуществленных через приложение или веб-банкинг "Приват24". Сейчас сниженный тариф распространяется на отправку из Украины и получение из-за рубежа:
- минимальная комиссия 1% вместо 1,5% — с иностранной карты на карту ПриватБанка;
- минимальная комиссия 1% вместо 2% (минимально 50 грн) — с валютной карты ПриватБанка на зарубежные карты.
Владельцы валютных карт ПриватБанка могут воспользоваться возможностью сэкономить только до конца мая.
