Тарифы в ПриватБанке: ждать ли новых цен на переводы с 1 июня

Смартфон в руках, отделение банка. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В июне 2026 года ожидаются некоторые тарифные изменения при операциях денежных переводов в государственном "ПриватБанке". Однако они не коснутся отправки и получения средств в пределах Украины в приложении "Приват24", терминалах самообслуживания, банкоматах и отделениях.

О том, сколько будут платить клиенты банка в июне за соответствующие операции, рассказывают Новини.LIVE.

Какие будут тарифы за переводы в ПриватБанке

Согласно информации финучреждения, в случае перевода собственных средств, то стоимость услуги будет следующей:

0 грн — на карту Универсальная, Универсальная Gold, премиальную и цифровую;

0,5% (максимально 50 грн), комиссию должен оплатить получатель — если отправление сделано на Карту для выплат;

1% (0,5% платит отправитель, еще 0,5% — получатель) — если с текущего счета физического лица на Карту для выплат;

бесплатно — отправка на депозиты;

1% от суммы — на Приват-вклад;

1% — на услугу накоплений "Копилка".

В случае перевода кредитных средств, то комиссия будет выше:

3% — на карту Универсальная или Универсальная Gold;

3% + 0,5% (до 50 гривен) — на Карту для выплат;

тариф за платеж +3% — на счет юридического лица в ПриватБанке.

Если речь идет о тарифах с "Карты для выплат", куда поступает зарплата, пенсия, стипендия или другие соцвыплаты, то предусмотрены следующие тарифы:

0 грн — в случае перевода денег на Универсальную, Универсальную Gold или интернет-карту;

0,5% (до 50 грн), комиссия с получателя — если перевод происходит на другую Карту для выплат.

С премиальных карт при переводе собственных средств большинство обходится бесплатно, в случае кредитных, то:

тариф составляет 3% — на карты Универсальная или Универсальная Gold;

3,5% — на Карту для выплат.

Относительно тарифов на корпоративные карты, то:

0,5% (до 50 грн) взимают за перевод на Карту для выплат;

бесплатно — на счет юридического лица в банке.

При платежах через номер 3700 в автоматическом меню предусмотрена комиссия в 2 грн.

Кто из клиентов ПриватБанка будет платить больше с 1 июня

По данным банка, 31 мая завершится срок действия льготных правил на международные переводы, осуществленных через приложение или веб-банкинг "Приват24". Сейчас сниженный тариф распространяется на отправку из Украины и получение из-за рубежа:

минимальная комиссия 1% вместо 1,5% — с иностранной карты на карту ПриватБанка;

минимальная комиссия 1% вместо 2% (минимально 50 грн) — с валютной карты ПриватБанка на зарубежные карты.

Владельцы валютных карт ПриватБанка могут воспользоваться возможностью сэкономить только до конца мая.

Ранее Новини.LIVE сообщали, кому ПриватБанк начислит 1 000 грн в мае. По данным банка, речь идет о действии программы, предусматривающей бонусы за переводы по номеру телефона. Ожидается, что будут выбирать по 50 победителей каждый месяц.

Также Новини.LIVE писали о трех способах оплатить коммуналку клиентам ПриватБанка. В финучреждении можно рассчитаться за электроэнергию, газ, водоснабжение и водоотвод, вывоз мусора, ОСМД. При этом комиссия за такие расчеты существенно ниже по сравнению с оплатой аналогичной услуги через кассу банка.