Головна Фінанси ПриватБанк нарахує на картку 1000 грн: що потрібно зробити

Дата публікації: 19 травня 2026 07:01
ПриватБанк виплатить на картки 1000 грн: що клієнтам треба зробити у травні
Відділення банку, застосунок Приват24 на телефоні, картка. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У травні 2026 року державний "ПриватБанк" надає можливість отримати грошові компенсації за деякі грошові перекази через застосунок "Приват24". Відомо, що необхідно зробити, щоб отримати бонус у сумі 1 000 грн.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу держбанку

Кому ПриватБанк нарахує 1 000 грн у травні

За повідомленням фінустанови, йдеться про дію у банку кешбек-програми, в рамках якої клієнти можуть отримати бонуси за грошові перекази за фінансовим номером телефону у "Приват24" з банківською карткою Visa. 

За умовами, банк нарахує за час дії програми для 150 клієнтів по 1 000 грн. Очікується, що оберуть по 50 переможців щомісяця. Трохи менші шанси є отримати кешбек у 2 000 грн, їх виплатять 75 клієнтам або 25 переможців щомісяця, а також на нарахування 3 000 грн — для 75 клієнтів (25 переможців). Також можна виграти iPhone 17 Pro Max.

"Один учасник акції може на кожному етапі отримувати кешбек від 1 000 до 3 000 грн, але iPhone 17 Pro Max можна виграти лише один раз за весь період акції", — йдеться у повідомленні.

При цьому, чим більше буде здійснено переказів, тим більше шансів з'явиться отримати подарунок або кешбек:

  1. За один переказ за номером телефону за один етап учасник акції візьме участь в розіграші бонусу 1 000 грн;
  2. За два перекази за один етап акції можна долучитися до розіграшу 2 000 грн;
  3. За три перекази за один етап можна стати учасником розіграшу кешбеку у 3 000 грн.

Як долучитися до кешбек-програми від ПриватБанку

Для участі в акції потрібно бути повнолітнім клієнтом, мати податковий номер та активну банківську карту Visa від ПриватБанку. Далі необхідно виконати прості дії:

  • здійснити активацію послуги поповнення карти за номером телефону через "Приват24";
  • зробити відправлення чи отримати грошовий переказ за номером з банківською картою Visa від 1 000 грн у застосунку.

У банку уточнюють, що послуга для грошових переказів через номер телефону буде можлива виключно, якщо власник прив’язав його до номера карти. Здійснити відправку грошей можна, вибравши необхідний контакт зі списку власної телефонної книги. А саме:

  • потрібно у "Приват24" обрати в меню "Переказати";
  • зазначити одержувача зі списку телефонної книги;
  • вказати номер телефону одержувача;
  • ввести потрібну суму для переказу;
  • підтвердити грошовий переказ.

Як повідомляли Новини.LIVE, тарифи для поповнення мобільного рахунку у "Приват24", через банкомати та термінали можуть різнитися у травні. Зокрема, за поповнення мобільного через застосунок клієнт має заплатити комісію у 4 грн. 

Також Новини.LIVE писали, як платити менші комісії за зняття готівкових коштів без картки ПриватБанку у травні 2026 року. Клієнтам доступний сервіс, що дозволяє знімати готівку без пластика у банкоматах, ресайклах та на касах через QR-код чи по фінансовому номеру телефону.   

Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
