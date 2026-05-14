Зняття готівки без картки ПриватБанку у травні: хто може не переплачувати

Комісія за зняття готівки без картки Привату: як платити менше
Клієнтам державної фінустанови "ПриватБанк" доступний сучасний сервіс, що дозволяє знімати готівкові кошти без фізичної картки у банкоматах, ресайклах та касах шляхом використання мобільного застосунку "Приват24" (QR-код) чи по фінансовому номеру телефону. Відомо, які найвигідніші комісії та обмеження на таку послугу у травні 2026 року.
Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на офіційну інформацію банку.
Комісії та обмеження на зняття готівки без картки у ПриватБанку
За даними банку, сучасний спосіб зняття готівкових коштів без фізичної карти вважається цілком безпечним.
Клієнтам доступна можливість отримання готівки без фізичної карти, зокрема з Digital карти, через банкомати, ресайклінгові банкомати та банківські каси ПриватБанку. Однак у фінустанові передбачені певні ліміти на дозволені до зняття суми.
Водночас, комісія за відповідну послугу "Зняти без картки" може відрізнятися. Залежно від способу такої процедури банк стягне:
- 0,2% від суми, мінімально 5 грн — через касу банку (з Digital карти) безплатно — у разі сканування QR-коду на планшеті біля каси через "Приват24";
- 2 грн — у банкоматах та ресайклах (з авторизацією за номером телефону);
- 0 грн — у банкоматах та ресайклах за QR-кодом.
У 2026 році також варто заважати на фінансові обмеження на дозволені до зняття суми:
- 4 000 грн за одну операцію (максимум п'ять фіноперацій);
- 20 000 грн паротягом доби (з часу першого зняття готівки за відсутності карти).
Що ще варто знати про зняття готівки без карти Привату
Згідно з правилами банку, щоб зняти готівку без фізичної картки або за допомогою цифрової картки у касі ПриватБанку, потрібно дотриматися простої інструкції. А саме:
- сказати касиру номер банківської карти;
- підтвердити фінансову операцію, давши відповідь на дзвінок від банку.
У разі зняття коштів у банкоматі через авторизацію за фінансовим номером телефону потрібно виконати такі кроки:
- обрати опцію "Зняття без картки";
- вказати власний номер телефону;
- зазначити три останні цифри номера виклику, що надійде на телефон.
У випадку зняття готівки у банкоматі та ресайклі за QR-кодом необхідно виконати таку послідовність дій:
- авторизуватися у застосунку "Приват24";
- обрати опцію "Послуги";
- перейти в розділ "Зняття готівки";
- обрати необхідну карту,
- ввести потрібну для зняття суму;
- вказати ПІН-код;
- зробити сканування QR-коду з екрана банкомата.
