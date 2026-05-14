Зняття готівки без картки ПриватБанку у травні: хто може не переплачувати

Гроші, людина біля ресайклу.

Клієнтам державної фінустанови "ПриватБанк" доступний сучасний сервіс, що дозволяє знімати готівкові кошти без фізичної картки у банкоматах, ресайклах та касах шляхом використання мобільного застосунку "Приват24" (QR-код) чи по фінансовому номеру телефону. Відомо, які найвигідніші комісії та обмеження на таку послугу у травні 2026 року.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на офіційну інформацію банку.

Комісії та обмеження на зняття готівки без картки у ПриватБанку

За даними банку, сучасний спосіб зняття готівкових коштів без фізичної карти вважається цілком безпечним.

Клієнтам доступна можливість отримання готівки без фізичної карти, зокрема з Digital карти, через банкомати, ресайклінгові банкомати та банківські каси ПриватБанку. Однак у фінустанові передбачені певні ліміти на дозволені до зняття суми.

Водночас, комісія за відповідну послугу "Зняти без картки" може відрізнятися. Залежно від способу такої процедури банк стягне:

0,2% від суми, мінімально 5 грн — через касу банку (з Digital карти) безплатно — у разі сканування QR-коду на планшеті біля каси через "Приват24"; 2 грн — у банкоматах та ресайклах (з авторизацією за номером телефону); 0 грн — у банкоматах та ресайклах за QR-кодом.

У 2026 році також варто заважати на фінансові обмеження на дозволені до зняття суми:

4 000 грн за одну операцію (максимум п'ять фіноперацій);

20 000 грн паротягом доби (з часу першого зняття готівки за відсутності карти).

Що ще варто знати про зняття готівки без карти Привату

Згідно з правилами банку, щоб зняти готівку без фізичної картки або за допомогою цифрової картки у касі ПриватБанку, потрібно дотриматися простої інструкції. А саме:

сказати касиру номер банківської карти;

підтвердити фінансову операцію, давши відповідь на дзвінок від банку.

У разі зняття коштів у банкоматі через авторизацію за фінансовим номером телефону потрібно виконати такі кроки:

обрати опцію "Зняття без картки";

вказати власний номер телефону;

зазначити три останні цифри номера виклику, що надійде на телефон.

У випадку зняття готівки у банкоматі та ресайклі за QR-кодом необхідно виконати таку послідовність дій:

авторизуватися у застосунку "Приват24";

обрати опцію "Послуги";

перейти в розділ "Зняття готівки";

обрати необхідну карту,

ввести потрібну для зняття суму;

вказати ПІН-код;

зробити сканування QR-коду з екрана банкомата.

