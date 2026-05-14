Головна Фінанси Комісія за зняття готівки без картки Привату: як платити менше

Комісія за зняття готівки без картки Привату: як платити менше

Дата публікації: 14 травня 2026 07:01
Зняття готівки без картки ПриватБанку у травні: хто може не переплачувати
Гроші, людина біля ресайклу. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Клієнтам державної фінустанови "ПриватБанк" доступний сучасний сервіс, що дозволяє знімати готівкові кошти без фізичної картки у банкоматах, ресайклах та касах шляхом використання мобільного застосунку "Приват24" (QR-код) чи по фінансовому номеру телефону. Відомо, які найвигідніші комісії та обмеження на таку послугу у травні 2026 року. 

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на офіційну інформацію банку.

Комісії та обмеження на зняття готівки без картки у ПриватБанку  

За даними банку, сучасний спосіб зняття готівкових коштів без фізичної карти вважається цілком безпечним. 

Клієнтам доступна можливість отримання готівки без фізичної карти, зокрема з Digital карти, через банкомати, ресайклінгові банкомати та банківські каси ПриватБанку. Однак у фінустанові передбачені певні ліміти на дозволені до зняття суми. 

Водночас, комісія за відповідну послугу "Зняти без картки" може відрізнятися. Залежно від способу такої процедури банк стягне:

  1. 0,2% від суми, мінімально 5 грн — через касу банку (з Digital карти)  безплатно — у разі сканування QR-коду на планшеті біля каси через "Приват24";
  2. 2 грн — у банкоматах та ресайклах (з авторизацією за номером телефону);
  3. 0 грн — у банкоматах та ресайклах за QR-кодом.

У 2026 році також варто заважати на фінансові обмеження на дозволені до зняття суми:

  • 4 000 грн за одну операцію (максимум п'ять фіноперацій);
  • 20 000 грн паротягом доби (з часу першого зняття готівки за відсутності карти).

Що ще варто знати про зняття готівки без карти Привату

Згідно з правилами банку, щоб зняти готівку без фізичної картки або за допомогою цифрової картки у касі ПриватБанку, потрібно дотриматися простої інструкції. А саме:

  • сказати касиру номер банківської карти;
  • підтвердити фінансову операцію, давши відповідь на дзвінок від банку.

У разі зняття коштів у банкоматі через авторизацію за фінансовим номером телефону потрібно виконати такі кроки:

  • обрати опцію "Зняття без картки";
  • вказати власний номер телефону;
  • зазначити три останні цифри номера виклику, що надійде на телефон.

У випадку зняття готівки у банкоматі та ресайклі за QR-кодом необхідно виконати таку послідовність дій:

  • авторизуватися у застосунку "Приват24";
  • обрати опцію "Послуги";
  • перейти в розділ "Зняття готівки";
  • обрати необхідну карту,
  • ввести потрібну для зняття суму;
  • вказати ПІН-код;
  • зробити сканування QR-коду з екрана банкомата.

Ще Новини.LIVE писали, що до 10 серпня клієнтам ПриватБанку нараховуватимуть компенсації за деякі операції. Йдеться  про можливість отримання кешбеку за деякі перекази через Western Union. Передбачається, зокрема, надання 3 500 грн грошового бонусу.  

Також Новини.LIVE розповідали, кому стали більш доступні можливості "Оплати частинами" у ПриватБанку. Клієнтам дозволили розділити суму товару на більше число платежів, що дасть змогу скоротити обтяження на бюджет. Відповідні умови поширюються на товари для дому, саду та городу.

Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Ксенія Симонова
