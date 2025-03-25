Переводы в ПриватБанке — некоторым клиентам снизили тарифы вдвое

Тарифы на переводы в ПриватБанке — кто платит вдвое меньше
До 15 мая 2025 года в государственном "ПриватБанке" действуют сниженные тарифы на финансовые операции по международным валютным переводам. Соответствующая услуга стоит вдвое дешевле.
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте банка.
Подробнее о сниженных тарифах ПриватБанка
Как отмечается, сейчас тариф составляет 1%, а осуществлять соответствующие международные переводы разрешается только в двух валютах:
- в долларах;
- в евро.
До снижения стоимости услуги тариф составлял 2%.
В то же время размер минимальной комиссии за соответствующие переводы оставили на прежнем уровне. Сумма составляет 50 грн.
"До 15 мая 2025 года тарифы на международные переводы в "Приват24" с валютных карт ПриватБанка на зарубежные карты снижены вдвое, до 1% (минимум 50 грн). Вместо 2% (минимум 50 грн)", — сообщают в финучреждении.
Порядок осуществления перевода в ПриватБанке
Для того, чтобы осуществить валютный перевод в ПриватБанке на зарубежную карту, можно воспользоваться веб-версией "Приват24" или мобильным приложением. Затем нужно:
- в меню перейти в пункт "Перевод на карту";
- внести информацию зарубежной карты;
- указать сумму денежного перевода;
- нажать на подтверждение финансовой операции.
В финучреждении уточняют, что также клиентам доступно открытие цифровой валютной карты дистанционно в мобильном приложении и осуществление мгновенной покупки валюты онлайн.
Ранее мы писали, что клиенты "ПриватБанка" жалуются в соцсетях на значительные комиссии за снятие средств. Представители банка объясняют, что комиссии могут быть выше, если речь идет о снятии не своих, а кредитных средств.
Также сообщалось, что ПриватБанк предложил льготы для новых предпринимателей. Так, за открытие бизнес-счета можно получить бонус — отсутствие абонплаты на три месяца.
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