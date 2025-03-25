Переводы в ПриватБанке — некоторым клиентам снизили тарифы вдвое

Мобильное приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

До 15 мая 2025 года в государственном "ПриватБанке" действуют сниженные тарифы на финансовые операции по международным валютным переводам. Соответствующая услуга стоит вдвое дешевле.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте банка.

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Подробнее о сниженных тарифах ПриватБанка

Как отмечается, сейчас тариф составляет 1%, а осуществлять соответствующие международные переводы разрешается только в двух валютах:

в долларах;

в евро.

До снижения стоимости услуги тариф составлял 2%.

В то же время размер минимальной комиссии за соответствующие переводы оставили на прежнем уровне. Сумма составляет 50 грн.

"До 15 мая 2025 года тарифы на международные переводы в "Приват24" с валютных карт ПриватБанка на зарубежные карты снижены вдвое, до 1% (минимум 50 грн). Вместо 2% (минимум 50 грн)", — сообщают в финучреждении.

Порядок осуществления перевода в ПриватБанке

Для того, чтобы осуществить валютный перевод в ПриватБанке на зарубежную карту, можно воспользоваться веб-версией "Приват24" или мобильным приложением. Затем нужно:

в меню перейти в пункт "Перевод на карту";

внести информацию зарубежной карты;

указать сумму денежного перевода;

нажать на подтверждение финансовой операции.

В финучреждении уточняют, что также клиентам доступно открытие цифровой валютной карты дистанционно в мобильном приложении и осуществление мгновенной покупки валюты онлайн.

Ранее мы писали, что клиенты "ПриватБанка" жалуются в соцсетях на значительные комиссии за снятие средств. Представители банка объясняют, что комиссии могут быть выше, если речь идет о снятии не своих, а кредитных средств.

Также сообщалось, что ПриватБанк предложил льготы для новых предпринимателей. Так, за открытие бизнес-счета можно получить бонус — отсутствие абонплаты на три месяца.