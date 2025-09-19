Видео
Оплата услуг в Приват24 — как клиентам сэкономить на комиссиях

Оплата услуг в Приват24 — как клиентам сэкономить на комиссиях

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 07:01
Автоплатежи в Приват24 — как клиентам не переплачивать за услуги
Смартфон с Приват24 в руках. Фото: Новини.LIVE

Клиенты государственного "ПриватБанка" могут воспользоваться услугой настройки автоплатежей в мобильном приложении, что позволит экономить собственный бюджет. Известно, какие есть разновидности автоматической оплаты, условия и какие действуют тарифы в 2025 году.

Об этом говорится на официальном портале финучреждения.

Читайте также:

Что нужно знать об автоплатежах в Приват24

Как отмечают в банке, возможность настройки автоплатежей в Приват24 позволяет установить когда, кому и сколько необходимо платить. Такой сервис делает жизнь клиентов не только удобной, но и более экономной, поскольку комиссия меньше, чем в случае осуществления отдельной оплаты.

Автоплатежи различаются по типу, периодичности, сумме и получателям. В частности, клиенты могут настроить списание средств:

  1. За услуги — поможет оплачивать их вовремя, без лишней траты времени (в частности, можно настроить для родителей или пожилых людей).
  2. На оплату мобильного — средства могут списываться в определенную дату.
  3. Осуществление перевода на карту — понадобится в случае необходимости перечисления определенных сумм средств детям или другим получателям.
  4. Как перевод зарплаты или пенсии с карты другого банка — такой способ подойдет, если более удобно пользоваться другой картой.
  5. На пополнение счета "Кредит наличными" — это позволит оплачивать кредит вовремя.

Какие действуют тарифы на услугу в 2025 году

В частности, с собственных средств карты "Универсальная" на карту Универсальная"/"Универсальная Gold", премиальную карту, "Интернет-карту" комиссии нет. Тариф на "Карту для выплат" составляет 0,5% (максимально 50 грн). Его взимают с получателя за нецелевое пополнение. На пополнение мобильного телефона с такой карты, а также с кредитных средств тариф будет составлять:

  • если сумма платежа 0,01-100,00 грн — 2,00 грн;
  • если сумма платежа от 100,01 грн — 4,00 грн.

В случае платежа с кредитных средств карты "Универсальная" на карту "Универсальная"/"Универсальная Gold" — 3%. Если на "Карту для выплат", то 3% и дополнительно 0,5% (максимально 50 грн) взимают с получателя за нецелевое пополнение.

ПриватБанк
Комиссии. Источник: ПриватБанк


Узнать о том, проведен ли платеж, можно в сообщении, которое поступит на мобильный телефон, или в Приват24. При необходимости можно заказать квитанцию об оплате.

ПриватБанк
Тарифы. Источник: ПриватБанк

Ранее мы писали, какие действуют ограничения на снятие наличных с карты ПриватБанка. Лимиты существенно различаются в зависимости от способа выдачи денег.

Также мы рассказывали о правилах аренды банковских сейфов ПриватБанка в 2025 году. Такая услуга актуальна в период военного положения, поскольку позволит сохранить различные ценности.

ПриватБанк деньги банки Приват24 услуги
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
