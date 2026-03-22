Тарифи на комуналку в Чехії: ціни на газ, воду та світло у березні

Власникам нерухомості та тим, хто орендує житло в Чехії, необхідно сплачувати комунальні послуги. Сума залежить від площі житла та способу опалення, крім того, вона може відрізнятися в кожному окремому регіоні. Періодичність оплати за комуналку обговорюється у договорі з постачальником — раз на місяць, квартал або рік.

Тарифи на комуналку в Чехії

Вартість комунальних послуг в цій країні, за даними TransferGo, може відрізнятися навіть в межах однієї вулиці чи кварталу. Кожен постачальник встановлює свої тарифи, але в середньому вони такі:

електроенергія — 9,33 крони (≈19,5 грн) за кВт-год;

газопостачання — від 12 крон (≈25 грн) за кубометр;

водопостачання — 90 крон (≈190 грн) за кубометр.

Послуги інтернету обійдуться ще у 500 крон (≈1 100 грн) на місяць.

Загалом проживання невеликою родиною у двокімнатній квартирі, наприклад, у Празі передбачає щомісячні витрати на комунальні послуги приблизно на рівні 5 тис. крон (близько 10 500 грн). З огляду на середні доходи в Чехії (30 тис.крон або ≈ 62 000 грн), такі платежі можуть становити приблизно п’яту частину бюджету.

За що ще треба обов’язково платити у Чехії

У багатоквартирних будинках, окрім базових рахунків, мешканці сплачують і додаткові внески — зокрема за прибирання спільних зон, вивезення відходів, утримання будинку та формування фонду на капітальний ремонт.

Оплата спожитих ресурсів у таких будинках зазвичай здійснюється через керуючу компанію. Натомість власники приватних будинків повинні самостійно укладати угоди з постачальниками електроенергії, газу та води.

Під час оформлення договору можна обрати зручний формат розрахунків — щомісячний, поквартальний або річний. Водночас навіть якщо не проживати у житлі, рахунки продовжать надходити, адже плата за транспортування ресурсів (зокрема газу й води) нараховується незалежно від фактичного використання.

Часті запитання

Скільки потрібно грошей на місяць в Чехії?

У 2026 році одній людині потрібно в середньому 30 000 крон (62 000 грн) для комфортного, але досить скромного життя. Необхідний мінімум для двох дорослих осіб складає близько 50 000 крон (трохи більше 100 000 грн) — цієї суми має вистачити на оренду житла та базові витрати.

Яка мінімальна зарплата в Чехії?

Встановлений на державному рівні мінімальний заробіток у Чехії становить 22 400 крон (≈46 000 грн) на місяць до вирахування податків. Такий рівень оплати праці є обов’язковим для всіх роботодавців — незалежно від сфери діяльності чи типу зайнятості працівника.