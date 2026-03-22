Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Тарифи на комуналку в Чехії: ціни на газ, воду та світло у березні

Тарифи на комуналку в Чехії: ціни на газ, воду та світло у березні

Ua ru
Дата публікації: 22 березня 2026 15:24
Тарифи на комуналку в Чехії: ціни на газ, воду та світло у березні
Людина тримає купюри євро в руках. Фото: Новини.LIVE

Власникам нерухомості та тим, хто орендує житло в Чехії, необхідно сплачувати комунальні послуги. Сума залежить від площі житла та способу опалення, крім того, вона може відрізнятися в кожному окремому регіоні. Періодичність оплати за комуналку обговорюється у договорі з постачальником — раз на місяць, квартал або рік.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштують комунальні послуги в Чехії у 2026 році.

Тарифи на комуналку в Чехії

Вартість комунальних послуг в цій країні, за даними TransferGo, може відрізнятися навіть в межах однієї вулиці чи кварталу. Кожен постачальник встановлює свої тарифи, але в середньому вони такі:

  • електроенергія — 9,33 крони (≈19,5 грн) за кВт-год;
  • газопостачання — від 12 крон (≈25 грн) за кубометр;
  • водопостачання — 90 крон (≈190 грн) за кубометр.  

Послуги інтернету обійдуться ще у 500 крон (≈1 100 грн) на місяць. 

Загалом проживання невеликою родиною у двокімнатній квартирі, наприклад, у Празі передбачає щомісячні витрати на комунальні послуги приблизно на рівні 5 тис. крон (близько 10 500 грн). З огляду на середні доходи в Чехії (30 тис.крон або ≈ 62 000 грн), такі платежі можуть становити приблизно п’яту частину бюджету.

За що ще треба обов’язково платити у Чехії

У багатоквартирних будинках, окрім базових рахунків, мешканці сплачують і додаткові внески — зокрема за прибирання спільних зон, вивезення відходів, утримання будинку та формування фонду на капітальний ремонт.

Оплата спожитих ресурсів у таких будинках зазвичай здійснюється через керуючу компанію. Натомість власники приватних будинків повинні самостійно укладати угоди з постачальниками електроенергії, газу та води.

Під час оформлення договору можна обрати зручний формат розрахунків — щомісячний, поквартальний або річний. Водночас навіть якщо не проживати у житлі, рахунки продовжать надходити, адже плата за транспортування ресурсів (зокрема газу й води) нараховується незалежно від фактичного використання.

Часті запитання

Скільки потрібно грошей на місяць в Чехії?

У 2026 році одній людині потрібно в середньому 30 000 крон (62 000 грн) для комфортного, але досить скромного життя. Необхідний мінімум для двох дорослих осіб складає близько 50 000 крон (трохи більше 100 000 грн) — цієї суми має вистачити на оренду житла та базові витрати.

Яка мінімальна зарплата в Чехії?

Встановлений на державному рівні мінімальний заробіток у Чехії становить 22 400 крон (≈46 000 грн) на місяць до вирахування податків. Такий рівень оплати праці є обов’язковим для всіх роботодавців — незалежно від сфери діяльності чи типу зайнятості працівника.

тарифи комунальні послуги Чехія
Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації