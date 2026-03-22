Тарифы на коммуналку в Чехии: цены на газ, воду и свет в марте

Владельцам недвижимости и тем, кто арендует жилье в Чехии, необходимо оплачивать коммунальные услуги. Сумма зависит от площади жилья и способа отопления, кроме того, она может отличаться в каждом отдельном регионе. Периодичность оплаты за коммуналку оговаривается в договоре с поставщиком — раз в месяц, квартал или год.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоят коммунальные услуги в Чехии в 2026 году.

Тарифы на коммуналку в Чехии

Стоимость коммунальных услуг в этой стране, по данным TransferGo, может отличаться даже в пределах одной улицы или квартала. Каждый поставщик устанавливает свои тарифы, но в среднем они таковы:

электроэнергия — 9,33 кроны (≈19,5 грн) за кВт-ч;

газоснабжение — от 12 крон (≈25 грн) за кубометр;

водоснабжение — 90 крон (≈190 грн) за кубометр.

Услуги интернета обойдутся еще в 500 крон (≈1 100 грн) в месяц.

В целом проживание небольшой семьей в двухкомнатной квартире, например, в Праге предполагает ежемесячные расходы на коммунальные услуги примерно на уровне 5 тыс. крон (около 10 500 грн). Учитывая средние доходы в Чехии (30 тыс.крон или ≈ 62 000 грн), такие платежи могут составлять примерно пятую часть бюджета.

За что еще надо обязательно платить в Чехии

В многоквартирных домах, кроме базовых счетов, жильцы платят и дополнительные взносы — в частности за уборку общих зон, вывоз отходов, содержание дома и формирование фонда на капитальный ремонт.

Оплата потребленных ресурсов в таких домах обычно осуществляется через управляющую компанию. Зато владельцы частных домов должны самостоятельно заключать соглашения с поставщиками электроэнергии, газа и воды.

При оформлении договора можно выбрать удобный формат расчетов — ежемесячный, поквартальный или годовой. При этом даже если не проживать в жилье, счета продолжат поступать, ведь плата за транспортировку ресурсов (в частности газа и воды) начисляется независимо от фактического использования.

Частые вопросы

Сколько нужно денег в месяц в Чехии?

В 2026 году одному человеку нужно в среднем 30 000 крон (62 000 грн) для комфортной, но достаточно скромной жизни. Необходимый минимум для двух взрослых человек составляет около 50 000 крон (чуть больше 100 000 грн) — этой суммы должно хватить на аренду жилья и базовые расходы.

Какая минимальная зарплата в Чехии?

Установленный на государственном уровне минимальный заработок в Чехии составляет 22 400 крон (≈46 000 грн) в месяц до вычета налогов. Такой уровень оплаты труда является обязательным для всех работодателей — независимо от сферы деятельности или типа занятости работника.