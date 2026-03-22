Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Тарифы на коммуналку в Чехии: цены на газ, воду и свет в марте

Тарифы на коммуналку в Чехии: цены на газ, воду и свет в марте

Ua ru
Дата публикации 22 марта 2026 15:24
Тарифы на коммуналку в Чехии: цены на газ, воду и свет в марте
Человек держит купюры евро в руках. Фото: Новини.LIVE

Владельцам недвижимости и тем, кто арендует жилье в Чехии, необходимо оплачивать коммунальные услуги. Сумма зависит от площади жилья и способа отопления, кроме того, она может отличаться в каждом отдельном регионе. Периодичность оплаты за коммуналку оговаривается в договоре с поставщиком — раз в месяц, квартал или год.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоят коммунальные услуги в Чехии в 2026 году.

Тарифы на коммуналку в Чехии

Стоимость коммунальных услуг в этой стране, по данным TransferGo, может отличаться даже в пределах одной улицы или квартала. Каждый поставщик устанавливает свои тарифы, но в среднем они таковы:

  • электроэнергия — 9,33 кроны (≈19,5 грн) за кВт-ч;
  • газоснабжение — от 12 крон (≈25 грн) за кубометр;
  • водоснабжение — 90 крон (≈190 грн) за кубометр.

Услуги интернета обойдутся еще в 500 крон (≈1 100 грн) в месяц.

В целом проживание небольшой семьей в двухкомнатной квартире, например, в Праге предполагает ежемесячные расходы на коммунальные услуги примерно на уровне 5 тыс. крон (около 10 500 грн). Учитывая средние доходы в Чехии (30 тыс.крон или ≈ 62 000 грн), такие платежи могут составлять примерно пятую часть бюджета.

За что еще надо обязательно платить в Чехии

В многоквартирных домах, кроме базовых счетов, жильцы платят и дополнительные взносы — в частности за уборку общих зон, вывоз отходов, содержание дома и формирование фонда на капитальный ремонт.

Оплата потребленных ресурсов в таких домах обычно осуществляется через управляющую компанию. Зато владельцы частных домов должны самостоятельно заключать соглашения с поставщиками электроэнергии, газа и воды.

При оформлении договора можно выбрать удобный формат расчетов — ежемесячный, поквартальный или годовой. При этом даже если не проживать в жилье, счета продолжат поступать, ведь плата за транспортировку ресурсов (в частности газа и воды) начисляется независимо от фактического использования.

Частые вопросы

Сколько нужно денег в месяц в Чехии?

В 2026 году одному человеку нужно в среднем 30 000 крон (62 000 грн) для комфортной, но достаточно скромной жизни. Необходимый минимум для двух взрослых человек составляет около 50 000 крон (чуть больше 100 000 грн) — этой суммы должно хватить на аренду жилья и базовые расходы.

Какая минимальная зарплата в Чехии?

Установленный на государственном уровне минимальный заработок в Чехии составляет 22 400 крон (≈46 000 грн) в месяц до вычета налогов. Такой уровень оплаты труда является обязательным для всех работодателей — независимо от сферы деятельности или типа занятости работника.

тарифы коммунальные услуги Чехия
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации