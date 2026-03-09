Відео
Головна Фінанси Українцям пояснили, як не втратити субсидію після виїзду за кордон

Українцям пояснили, як не втратити субсидію після виїзду за кордон

Ua ru
Дата публікації: 9 березня 2026 21:36
Як відновити субсидію після виїзду за кордон — деталі
Людина з квитанцією, грошима та смартфоном. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В українців відбирають право на субсидію, якщо вони перебувають за межами країни понад 60 днів. Втім, в окремих випадках важливу для багатьох допомогу дозволять відновити. 

Про це повідомляє видання На пенсії, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Детальніше про відновлення субсидії

Як пояснюється у матеріалі, субсидію можуть не призначати або припиняти, якщо людина перебуває за межами України більше ніж 60 днів поспіль. Але сюди не зараховують період лікування за кордоном, якщо це підтверджено медичними документами. Також не беруться до уваги дні, коли людина перебуває за кордоном під час воєнного стану та ще два місяці після його скасування.

Щоб відновити право на субсидію, потрібно:

  1. У медичному закладі за кордоном слід взяти довідку або виписку, де зазначено, що людина проходить лікування, а також період лікування з конкретними датами.
  2. Перекласти документи українською мовою та завірити у нотаріуси чи в бюро перекладів.
  3. Подати заяву до Пенсійного фонду.

Разом із заявою треба надати декларацію про доходи, медичні підтверджувальні документи про лікування за кордоном.

Зробити це можна на електронному порталі Пенсійного фонду або надіслати рекомендованим листом до сервісного центру за місцем реєстрації.

Якщо інформація про лікування субсидіанта за кордоном підтвердиться, то рішення про припинення субсидії, ймовірно, переглянуть. 

Що ще варто знати 

Нагадаємо, Держприкордонслужбу можуть зобов'язати ділитися з Пенсійним фондом України інформацією про громадян, які перетинали державний кордон України або в’їжджали на тимчасово окуповані території та виїжджали з них через контрольні пункти в’їзду-виїзду.

Пенсійний фонд використовуватиме ці дані, коли призначатиме субсидії, пільги, соцдопомогу та інші держвиплати.

Раніше ми розповідали, що українцям, які опалюють житло твердим паливом, а не центральним опаленням, надають окрему субсидію. Відомо, як можна витрати цю допомогу від держави. 

Раніше ми розповідали, що українцям, якіі не мають центрального опалення, газу чи електроопалення, надають окрему субсидію. Вона допомагає оплатити дрова, вугілля, скраплений газ або рідке паливо. Ще ми розповідали, що для населення діє два види державної підтримки для оплати комуналки. Люди можуть обирати один із них.

комунальні послуги субсидії ПФУ гроші виїзд за кордон
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
