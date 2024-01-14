Як зекономити на платіжках за світло — корисні поради

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Певні категорії українців мають право на субсидії, які значно зменшують суми їхніх платіжок за комунальні послуги. Проте економити на електроенергії можна і без пільг.

Про це йдеться у розпорядженні Кабміна.

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З 2022 року в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, проте він не стосується електроенергії та холодної води. 1 червня 2023 року Кабінет міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення на 70% — з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год. Окрім цього зросла вартість розподілу світла на 25-50%.

Щоб меньше платити за світло, можна перейти на багатотарифний облік. В Україні діє двозонний та тризонний тариф.

Відповідно від тарифу вартість електроенергії залежатиме від часу споживання. Це значить, що у пікові години вартість електроенергії буде нараховуватись за повним тарифом, а не в пікові — ціна буде набагато дешевшою.

Двозонні тарифи:

з 23:00 до 7:00 — 1,32 гривні за кв/год (50% від повного тарифу).

з 7:00 до 23:00 — 2,64 гривні за кв/год (повний тариф).

Тризонні тарифи:

з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 — 3,96 гривні за кв/год (150% від повного тарифу).

з 7:00 до 8:00 та з 11:00 до 20:00 — 2,64 гривні за кв/год (повний тариф).

з 23:00 до 7:00 — 1,06 гривні за кв/год (40% від повного тарифу).

Як перейти на інший тариф

Для цього необхідно подати заяву на веб-сайті місцевого обленерго через онлайн-платформу "Персональний кабінет". Потім споживачу на електронну пошту надійде рахунок за оплату переходу на новий облік.

Після здійснення оплати, процес переведення на багатотарифний облік займе до 2 тижнів.

Також можна звернутися особисто в Центр обслуговування клієнтів свого міста або за місцем проживання в міський чи обласний район електромереж.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що в Україні у січні 2024 року змінилися правила у сфері житлово-комунального господарства. Українцям дозволили у деяких випадках не платити за водопостачання.

Також ми писали про те, як можна зекономити на тарифах за природний газ. Це можна зробити навіть якщо немає субсидії — потрібно лише знати невеличку хитрість.