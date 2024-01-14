Как сэкономить на платежках за свет — полезные советы

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Определенные категории украинцев имеют право на субсидии, значительно уменьшающие суммы их платежек за коммунальные услуги. Однако экономить на электроэнергии можно без льгот.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина.

Читайте также:

Как экономить на платежках за свет

С 2022 года в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, однако он не касается электроэнергии и холодной воды. 1 июня 2023 года Кабинет министров повысил тариф на электроэнергию для населения на 70% — с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч. Кроме этого, возросла стоимость распределения света на 25-50%.

Чтобы меньше платить за свет можно перейти на многотарифный учет. В Украине действует двухзонный и трехзонный тариф.

В соответствии с тарифом, стоимость электроэнергии будет зависеть от времени потребления. Это значит, что в пиковые часы стоимость электроэнергии будет начисляться по полному тарифу, а не в пиковом — цена будет намного дешевле.

Двухзонные тарифы:

с 23:00 до 7:00 — 1,32 гривны за кв/час (50% от полного тарифа).

с 7:00 до 23:00 — 2,64 гривны за кв/час (полный тариф).

Трехзонные тарифы:

с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 — 3,96 гривны за кв/час (150% от полного тарифа).

с 7:00 до 8:00 и с 11:00 до 20:00 — 2,64 гривны за кв/час (полный тариф).

с 23:00 до 7:00 — 1,06 гривны за кв/час (40% от полного тарифа).

Как перейти на другой тариф

Для этого необходимо подать заявление на веб-сайт местного облэнерго через онлайн-платформу "Персональный кабинет". Затем потребителю на электронную почту придет счет за оплату перехода на новый учет.

После оплаты процесс перевода на многотарифный учет займет до 2 недель.

Также можно обратиться в Центр обслуживания клиентов своего города или по месту жительства в городской или областной район электросетей.

Что еще нужно знать

Напомним, что в Украине в январе 2024 изменились правила в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Украинцам разрешили в некоторых случаях не платить за водоснабжение.

Также мы писали о том, как можно сэкономить на тарифах за природный газ. Это можно сделать даже если нет субсидии — нужно знать небольшую хитрость.