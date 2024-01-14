Как сэкономить на платежках за свет — полезные советы

Тарифы на коммуналку — как экономить на электроэнергии без субсидии
Определенные категории украинцев имеют право на субсидии, значительно уменьшающие суммы их платежек за коммунальные услуги. Однако экономить на электроэнергии можно без льгот.
Об этом говорится в распоряжении Кабмина.
Как экономить на платежках за свет
С 2022 года в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, однако он не касается электроэнергии и холодной воды. 1 июня 2023 года Кабинет министров повысил тариф на электроэнергию для населения на 70% — с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч. Кроме этого, возросла стоимость распределения света на 25-50%.
Чтобы меньше платить за свет можно перейти на многотарифный учет. В Украине действует двухзонный и трехзонный тариф.
В соответствии с тарифом, стоимость электроэнергии будет зависеть от времени потребления. Это значит, что в пиковые часы стоимость электроэнергии будет начисляться по полному тарифу, а не в пиковом — цена будет намного дешевле.
Двухзонные тарифы:
- с 23:00 до 7:00 — 1,32 гривны за кв/час (50% от полного тарифа).
- с 7:00 до 23:00 — 2,64 гривны за кв/час (полный тариф).
Трехзонные тарифы:
- с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 — 3,96 гривны за кв/час (150% от полного тарифа).
- с 7:00 до 8:00 и с 11:00 до 20:00 — 2,64 гривны за кв/час (полный тариф).
- с 23:00 до 7:00 — 1,06 гривны за кв/час (40% от полного тарифа).
Как перейти на другой тариф
Для этого необходимо подать заявление на веб-сайт местного облэнерго через онлайн-платформу "Персональный кабинет". Затем потребителю на электронную почту придет счет за оплату перехода на новый учет.
После оплаты процесс перевода на многотарифный учет займет до 2 недель.
Также можно обратиться в Центр обслуживания клиентов своего города или по месту жительства в городской или областной район электросетей.
Что еще нужно знать
Напомним, что в Украине в январе 2024 изменились правила в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Украинцам разрешили в некоторых случаях не платить за водоснабжение.
Также мы писали о том, как можно сэкономить на тарифах за природный газ. Это можно сделать даже если нет субсидии — нужно знать небольшую хитрость.
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