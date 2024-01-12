Пільги на комунальні послуги — як змінились умови у 2024 році

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2024 році держава продовжує надавати громадянам знижки на оплату житлово-комунальних послуг. Українці мають право на пільги за умови, що їхній дохід не перевищуватиме певну суму.

Про це нагадують представники Пенсійного фонду України (ПФУ).

Читайте також:

Умова для отримання пільг у 2024 році

Згідно із чинним законодавством, окремим категоріям громадян належить право на призначення житлової пільги з часткою знижки у 100%, 50% та 25% від загальної необхідності сплати за житлово-комунальні послуги.

Проте просто належати до особливої категорії громадян недостатньо. Обов’язкова умова — неперевищення рівня доходу, який дає відповідне право на пільгу.

У 2024 році рівень середньомісячного сукупного доходу родини пільговика в розрахунку на одну людину за пів року не повинен перевищувати 4 090 грн. У 2023 році величина доходу, що надає право на податкову соціальну пільгу становила 3760 грн.

За таких умов громадянин може звернутися за пільгою та отримати згоду на її призначення на 12 місяців.

На які послуги надається пільга

Як правило, пільгу надають:

на житло (квартплата, плата за послуги з утримання будинків/споруд, прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком;

на оплату послуг ЖКГ (централізоване постачання холодної та гарячої води, водовідведення, теплопостачання, електроенергія, газ, опалення, вивезення сміття);

на паливо та скраплений газ.

Яким категоріям громадян призначають пільгу

Зокрема, право на 50% знижки, згідно зі статтею 13 закону "Про охорону дитинства", мають право багатодітні родини, які мають троє і більше дітей.

75% — учасники бойових дій;

100% — особи, які отримали інвалідність внаслідок війни;

50% — члени родин загиблих;

100% — особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та члени сімей (у разі їх смерті);

100% — пенсіонери — колишні педагоги, медики, працівники бібліотек (для сільської місцевості);

100% — особи, які проживають у сільській місцевості, робота яких пов'язана зі сферою культури.

У разі перевищення доходу в розмірі 4 090 грн на одного члена родини — можна звернутися тільки за призначенням субсидії.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що в Україні претендувати на отримання житлової субсидії можуть не лише власники житла чи прописані у ньому члени родини. На допомогу з оплати житлово-комунальних послуг мають право також орендарі та внутрішньо переміщені особи (ВПО).

Також ми писали, громадяни України, які не мають можливості оплатити комунальні послуги самостійно, можуть подати заяву на отримання державної субсидії.