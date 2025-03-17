Ціни на природний газ — які суми будуть у третій платіжці

Тарифи на газ в Україні — хто заплатить додатково 500 грн
Українці у 2025 році заплатять додаткові суми за природний газ, попри фіксовану вартість через заборону на підвищення цін. Йдеться про нову послугу з технічного обслуговування будівель, розцінки якої оприлюднили філії ТОВ "Газорозподільні мережі України".
Про це йдеться у повідомленні однієї з філій "Газмережі".
Третя платіжка за природний газ у 2025 році
Цьогоріч громадяни повинні будуть заплатити за газ більше через так звану "третю платіжку". Її отримають мешканці багатоквартирних будинків за послугу з техобслуговування будівлі.
На вартість послуги впливає низка чинників, зокрема довжина загальних мереж, кількість муфтових з’єднань та кранів у будівлі. Загальна сума буде поділена на кількість жителів будинку.
Регулярність надходження таких платіжок — один раз на три чи п’ять років:
- газовим мережам будинку понад 25 років — раз у три роки;
- газовим мережам не більше 25 років — раз у п’ять років.
Тарифи за нову послугу
Для кожної області будуть різні ціни за послугу з техобслуговування будівлі. Зокрема, львівська філія компанії "Газорозподільні мережі України" у 2025 році оприлюднила ціни на цей рік. Вартість різниться, проте послуга не перевищує 500 грн. Максимально громадяни мають заплатити 481 грн.
Нагадаємо, раніше українцям пояснили, як формується тариф за доставку газу. Йдеться про принцип замовленої потужності: за кожним споживачем газорозподільна компанія резервує потужність системи, що необхідна для доставки потрібного обсягу газу.
Також ми писали, що громадянам доводиться більше платити за комунальні послуги у 2025 році. Найсуттєвіше за останній рік подорожчала електрична енергія.
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