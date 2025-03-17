Ціни на природний газ — які суми будуть у третій платіжці

Квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці у 2025 році заплатять додаткові суми за природний газ, попри фіксовану вартість через заборону на підвищення цін. Йдеться про нову послугу з технічного обслуговування будівель, розцінки якої оприлюднили філії ТОВ "Газорозподільні мережі України".

Про це йдеться у повідомленні однієї з філій "Газмережі".

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Третя платіжка за природний газ у 2025 році

Цьогоріч громадяни повинні будуть заплатити за газ більше через так звану "третю платіжку". Її отримають мешканці багатоквартирних будинків за послугу з техобслуговування будівлі.

На вартість послуги впливає низка чинників, зокрема довжина загальних мереж, кількість муфтових з’єднань та кранів у будівлі. Загальна сума буде поділена на кількість жителів будинку.

Регулярність надходження таких платіжок — один раз на три чи п’ять років:

газовим мережам будинку понад 25 років — раз у три роки;

газовим мережам не більше 25 років — раз у п’ять років.

Тарифи за нову послугу

Для кожної області будуть різні ціни за послугу з техобслуговування будівлі. Зокрема, львівська філія компанії "Газорозподільні мережі України" у 2025 році оприлюднила ціни на цей рік. Вартість різниться, проте послуга не перевищує 500 грн. Максимально громадяни мають заплатити 481 грн.

Тарифи. Джерело: філія Газмережі

Тарифи. Джерело: філія Газмережі

Тарифи. Джерело: філія Газмережі

Нагадаємо, раніше українцям пояснили, як формується тариф за доставку газу. Йдеться про принцип замовленої потужності: за кожним споживачем газорозподільна компанія резервує потужність системи, що необхідна для доставки потрібного обсягу газу.

Також ми писали, що громадянам доводиться більше платити за комунальні послуги у 2025 році. Найсуттєвіше за останній рік подорожчала електрична енергія.