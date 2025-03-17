Цены на природный газ — какие суммы будут в третьей платежке

Квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы в 2025 году заплатят дополнительные суммы за природный газ, несмотря на фиксированную стоимость из-за запрета на повышение цен. Речь идет о новой услуге по техническому обслуживанию зданий, расценки которой обнародовали филиалы ООО "Газораспределительные сети Украины".

Об этом говорится в сообщении одного из филиалов "Газсети".

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Третья платежка за природный газ в 2025 году

В этом году граждане должны будут заплатить за газ больше из-за так называемой "третьей платежки". Ее получат жители многоквартирных домов за услугу по техобслуживанию здания.

На стоимость услуги влияет ряд факторов, в частности длина общих сетей, количество муфтовых соединений и кранов в здании. Общая сумма будет разделена на количество жителей дома.

Регулярность поступления таких платежек — один раз в три или пять лет:

газовым сетям дома более 25 лет — раз в три года;

газовым сетям не более 25 лет — раз в пять лет.

Тарифы за новую услугу

Для каждой области будут разные цены за услугу по техобслуживанию здания. В частности, львовский филиал компании "Газораспределительные сети Украины" в 2025 году обнародовал цены на этот год. Стоимость отличается, однако услуга не превышает 500 грн. Максимально граждане должны будут заплатить 481 грн.

Тарифы. Источник: филиал Газсети

Тарифы. Источник: филиал Газсети

Тарифы. Источник: филиал Газсети

Напомним, ранее украинцам объяснили, как формируется тариф за доставку газа. Речь идет о принципе заказанной мощности: за каждым потребителем газораспределительная компания резервирует мощность системы, которая необходима для доставки нужного объема газа.

Также мы писали, что гражданам приходится больше платить за коммунальные услуги в 2025 году. Существеннее всего за последний год подорожала электрическая энергия.