Цены на природный газ — какие суммы будут в третьей платежке

Тарифы на газ в Украине — кто заплатит дополнительно 500 грн
Украинцы в 2025 году заплатят дополнительные суммы за природный газ, несмотря на фиксированную стоимость из-за запрета на повышение цен. Речь идет о новой услуге по техническому обслуживанию зданий, расценки которой обнародовали филиалы ООО "Газораспределительные сети Украины".
Об этом говорится в сообщении одного из филиалов "Газсети".
Третья платежка за природный газ в 2025 году
В этом году граждане должны будут заплатить за газ больше из-за так называемой "третьей платежки". Ее получат жители многоквартирных домов за услугу по техобслуживанию здания.
На стоимость услуги влияет ряд факторов, в частности длина общих сетей, количество муфтовых соединений и кранов в здании. Общая сумма будет разделена на количество жителей дома.
Регулярность поступления таких платежек — один раз в три или пять лет:
- газовым сетям дома более 25 лет — раз в три года;
- газовым сетям не более 25 лет — раз в пять лет.
Тарифы за новую услугу
Для каждой области будут разные цены за услугу по техобслуживанию здания. В частности, львовский филиал компании "Газораспределительные сети Украины" в 2025 году обнародовал цены на этот год. Стоимость отличается, однако услуга не превышает 500 грн. Максимально граждане должны будут заплатить 481 грн.
Напомним, ранее украинцам объяснили, как формируется тариф за доставку газа. Речь идет о принципе заказанной мощности: за каждым потребителем газораспределительная компания резервирует мощность системы, которая необходима для доставки нужного объема газа.
Также мы писали, что гражданам приходится больше платить за коммунальные услуги в 2025 году. Существеннее всего за последний год подорожала электрическая энергия.
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