Оплата за газ — як розраховують тариф в Україні у 2025 році

Жінка тримає в руках платіжку за комунальні послуги. Фото: УНІАН

Побутові споживачі в Україні, сплачуючи за комунальні послуги, отримують дві платіжки за газ — за паливо та за доставку. Оплату щодо останньої послуги українці виконують рівними частинами впродовж року.

Про це розповіли у пресслужбі ПрАТ "Тернопільміськгаз".

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Як українці платять за газ

Як пояснили на підприємстві, тариф за доставку формується за принципом замовленої потужності.

"За кожним споживачем газорозподільна компанія резервує потужність системи, яка необхідна для доставки замовленого обсягу газу", — розповіли фахівці.

Натомість за розподіл газу українці мають здійснити 12 платежів. Вони розбиваються на рівні частини, а сама оплата відбувається протягом року. Наприклад, якщо в рамках попереднього газового року споживач "спалив" 120 куб.м. природного газу, то щомісяця він оплачуватиме вартість доставки за 10 куб. м.

"Кожного місяця потрібно оплатити за надані послуги з розподілу природного газу до 20 числа", — підкреслили у пресслужбі.

Про що ще мають знати українці

За порушення коректної роботи газових приладів українців можуть оштрафувати на суттєву суму. Наприклад, якщо самовільно замінити газове обладнання та змінити діапазон обчислення лічильника у будинку, в якому живуть дві особи, які користуються газовою плитою та газовим котлом, а опалювальна площа житла становить 100 кв.м, то розмір штрафу буде таким:

(100 кв.м*11 м. куб/м кв. на місяць в опалювальний період+2 особи * 18.3 м куб. людино-місяць )*6 міс *70%*7,96 грн/куб.м = 54,3 тис. грн.

Тим часом нагадаємо, що українцям доводиться платити більше за комунальні послуги. Найбільше за останній рік для населення подорожчала електроенергія.

Також ми писали, що для українців можуть встановити нові тарифи на газ. Усе через те, що Україні доведеться імпортувати більше "блакитного" палива, щоби успішно пройти майбутній опалювальний сезон.