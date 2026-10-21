Комунальні квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE

Споживачі природного газу можуть заощадити на оплаті природного газу. У ГК "Нафтогаз України", послугами якого користується більшість домогосподарств, доступна можливість оплачувати рахунки без додаткових комісій. Для цього слід обрати новий варіант розрахунку.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію газопостачальної компанії.

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Як платити за газ за чистими тарифами без комісії

Українці, які обирають як варіант розрахунку банківські застосунки чи сторонні платіжні сервіси, оплачують комунальні послуги з додатковими нарахуваннями. Розмір комісії залежить від умов різних банків та способів розрахунку.

Водночас здійснювати оплату виключно у межах чинних тарифів за використаним обсягом блакитного палива без додаткових нарахувань у вигляді комісій можна через мобільний застосунок "Куб" від Нафтогазу.

Такий спосіб дозволить не переплачувати, адже в ньому передбачений вибір банку з нульовими комісіями.

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Як здійснити розрахунок через "Куб" без комісій

Громадяни можуть почати користуватися перевагами від Нафтогазу, завантаживши застосунок "Куб". Після цього необхідно зробити лише кілька кроків:

У застосунку перейти до розділу "Оплата"; З-поміж запропонованих способів розрахунку необхідно обрати "Мій банк"; Застосунок запропонує перелік доступних банків; Необхідно обрати той, де буде вказана комісія 0%.

Після цього система перенаправить клієнта до відповідного банківського застосунку для того, щоб підтвердити операцію.

Відповідний варіант дасть змогу не хвилюватися за неочікувані додаткові витрати під час здійснення розрахунку. Зокрема, якщо у комунальній платіжці буде сума 700 грн, то платіжний сервіс стягне комісію 1%, і до сплати сума становитиме 707 грн. Водночас за нульової комісії споживачеві потрібно буде сплатити суто за тарифом та обсягом.

За місяць нарахування можуть бути невеликі, однак за рік чи кілька років сума переплати може стати відчутною.

Важливі нюанси розрахунку за газ

Суму нарахувань також можна перевірити у мобільному застосунку "Куб". У платіжці буде показано розрахунковий період, обсяг газу, тариф, суму до сплати та можливу заборгованість або переплату за попередні місяці.

За природний газ клієнтам необхідно розраховуватися до 25 числа кожного місяця. Варто пам'ятати, що в системі постачальника зарахування платежу не завжди може відображатися миттєво.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у 2026 році споживачі газу повинні забезпечувати техобслуговування газового обладнання. Вартість послуги може різнитися. Зокрема, у регіонах базовий техогляд квартири становить 435 грн, а в приватному будинку — до 2 000 грн. Ігнорування проходження перевірки може бути підставою для припинення газопостачання.

Ще Новини.LIVE писали про те, що у Нафтогазі пояснили, чому може виникнути заборгованість у платіжках за природний газ. Зокрема, це може статися через несвоєчасну передачу даних лічильника. Також, якщо споживач не оплатив попередні нарахування, то відповідна сума відображатиметься як борг.