Нафтогаз попередив про потребу встановити важливий газовий прилад: ціни

Людина підпалює газову конфорку. Фото: Новини.LIVE

У вересні 2026 року клієнти "Нафтогазу України", які використовують блакитне паливо, мають подбати про безпеку в оселях та придбати спеціальний пристрій, що допоможе вчасно помітити витоки та уникнути отруєння чи загрози вибуху. Якщо в оселі досі немає відповідного приладу, то можна обрати найбільш вдалий та бюджетний варіанти, які рекомендує компанія.

Про те, як працюють пристрої, які є варіанти та які нині ціни, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Особливості роботи сигналізаторів в Україні

За інформацією Нафтогазу, природний газ є зручним та доступним джерелом енергії, проте він також може нести вилику загрозу для здоров'я та життя громадян.

Найбільшою загрозою є чадний газ, адже у нього немає ані запаху, ані кольору, а тому складно одразу виявити. При цьому навіть незначні його концентрації можуть призвести до появи головного болю, запаморочення, нудоти та слабкості.

У найбільш складних випадках він може викликати серйозне отруєння чи призвести до летального випадку. За даними Нафтогазу, такі випадки фіксують в Україні на щорічній основі.

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Для уникнення такого розвитку подій українським споживачам рекомендують мати в оселі газовий сигналізатор. Такий пристрій здійснює на постійні основі перевірку якості повітря та миттєво реагує на появу небезпечних речовин:

метану;

пропану;

бутану;

чадного газу.

Як обрати прилад з виявлення витоку газу

Фунціонують сигналізатори газу як від мережі, так і від батарейок. Перші вважаються більш стабільними, тоді як другі — більш зручні, адже їх можна вільно переміщати.

У компанії пропонують кілька типів таких пристроїв:

каталітичні — коштують недорого та реагують миттєво;

напівпровідникові — є дороговартісними, водночас найбільш точними;

інфрачервоні — помірна вартість, прості у використанні, проте можуть допускати помилки.

Як правило, у разі перевищення концентрації небезпечних речовин такі пристрої подають звукові або світлові сигнали. Більш модернізовані моделі також мають додаткові можливості. Зокрема, деякі з них можуть:

робити виклик відповідних служб;

повідомляти про загрози на телефон;

автоматично перекривати газ.

Вартість газових сигналізаторів та інші нюанси

За даними компанії, ціни на сигналізатори з виявлення витоків газу залежать від функцій. Найбільш бюджетний варіант коштує 1 180 грн. Водночас, деякі модернізовані моделі можуть досягати 4 000 грн.

Фахівці Нафтогазу не забезпечують клієнтів в автоматичному режимі такими приладами, на відміну від лічильників. Здійснення купівлі та встановлення сигналізаторів покладається на плечі споживачів. Водночас, їх наявність є обов'язковою.

Також правильне розміщення допоможе швидше виявляти витоки і уникнути небезпечних ситуацій.

Фахівці рекомендують встановлювати сигналізатори у кожній кімнаті, де є газові прилади, на відстані від одного до трьох метрів від джерела газу.

Водночас, не радять розміщувати сигналізатор поблизу вікон, витяжок чи відкритого вогню. Висота залежить від типу приладу — його можна встановити або під стелею, або на рівні висоти людини.

Раніше Новини.LIVE розповідали, хто отримає "третю платіжку" у вересні. Лише деякі клієнти Газмережі муситимуть здійснити додаткову плату за газ. Йдеться про квитанцію за послугу з техобслуговування газових мереж будинків. Її вартість буде залежати від кількох факторів. У рамках перевірки фахівці газорозподільної компанії убезпечать мережі від витоку газу.

Ще Новини.LIVE писали, що у 2026 році газопостачальні компанії мають право відключати клієнтам природний газ. Серед причин найпоширенішою є заборгованість. Після погашення боргу фахівці мають підключити послугу. Вартість перепідключення нині становить 300 — 1 000 грн.