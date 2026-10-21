Коммунальные счета и деньги. Фото: Новини.LIVE

Потребители природного газа могут сэкономить на оплате природного газа. В ГК "Нафтогаз Украины", услугами которой пользуется большинство домохозяйств, появилась возможность оплачивать счета без дополнительных комиссий. Для этого следует избрать новый вариант расчета.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию газоснабжающей компании.

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Как платить за газ по чистым тарифам без комиссии

Украинцы, которые выбирают в качестве способа оплаты банковские приложения или сторонние платежные сервисы, оплачивают коммунальные услуги с дополнительными начислениями. Размер комиссии зависит от условий различных банков и способов оплаты.

В то же время осуществлять оплату исключительно в рамках действующих тарифов по фактически потребленному объему газа без дополнительных начислений в виде комиссий можно через мобильное приложение "Куб" от Нафтогаза.

Такой способ позволит не переплачивать, ведь в нем предусмотрен выбор банка с нулевыми комиссиями.

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Как произвести расчет через "Куб" без комиссий

Граждане могут начать пользоваться преимуществами от Нафтогаза, загрузив приложение "Куб". После этого необходимо выполнить всего несколько шагов:

В приложении перейти в раздел "Оплата"; Среди предложенных способов оплаты необходимо выбрать "Мой банк"; Приложение предложит список доступных банков; Необходимо выбрать тот, где будет указана комиссия 0%.

После этого система перенаправит клиента в соответствующее банковское приложение для подтверждения операции.

Данный вариант позволит не беспокоиться о неожиданных дополнительных расходах при осуществлении оплаты. В частности, если в коммунальной квитанции будет указана сумма 700 грн, то платежный сервис взимет комиссию 1%, и к оплате сумма составит 707 грн. В то же время при нулевой комиссии потребителю нужно будет оплатить только по тарифу и объему.

За месяц начисления могут быть небольшими, однако за год или несколько лет сумма переплаты может стать ощутимой.

Важные нюансы расчета за газ

Сумму начислений также можно проверить в мобильном приложении "Куб". В платежке будет указан расчетный период, объем газа, тариф, сумма к оплате и возможная задолженность или переплата за предыдущие месяцы.

За природный газ клиентам необходимо рассчитываться до 25 числа каждого месяца. Стоит помнить, что в системе поставщика зачисление платежа не всегда может отображаться мгновенно.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в 2026 году потребители газа должны будут обеспечивать техническое обслуживание газового оборудования. Стоимость услуги может варьироваться. В частности, в регионах базовый техосмотр квартиры составляет 435 грн, а в частном доме — до 2 000 грн. Игнорирование прохождения проверки может стать основанием для прекращения газоснабжения.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в Нафтогазе объяснили, почему может возникнуть задолженность в счетах за природный газ. В частности, это может произойти из-за несвоевременной передачи данных счетчика. Кроме того, если потребитель не оплатил предыдущие начисления, соответствующая сумма будет отображаться как задолженность.