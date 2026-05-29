Тарифи на газ: хто з українців платитиме менше у червні

Газова плита, люди з паперами. Фото: Нафтогаз, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Українські газопостачальники оприлюднили ціни на блакитне паливо на червень 2026 року. З-поміж компаній дехто пропонує фіксовані річні тарифи, а частина — як річні, так і місячні. З огляду на ці дані, частина споживачів платитиме влітку менше.

Про це повідомляє профільне видання "ГазПравда", передають Новини.LIVE.

Скільки платитимуть українці за газ у червні

Згідно з оприлюдненою інформацією, зараз на газовому ринку надають послуги вісім компаній, чотири з них пропонують тільки річні тарифи, а решта — як річні, так і місячні.

Річні базові тарифні плани на початку літа не зазнають змін, адже продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів на блакитне паливо для населення. У зв'язку з цим тарифи від газопостачальників перебуватимуть надалі у такому діапазоні: від 7,96 до 9,99 грн за кубометр.

Водночас, місячна вартість блакитного палива наступного місяця знизиться і перебуватиме на такому рівні: від 8,46 до 28,49 грн за кубометр.

Читайте також:

Також "левова частка" побутових споживачів (близько 98%, або понад 12 млн домогосподарств) отримують послуги від ГК "Нафтогаз України". У компанії діє фіксований тариф у розмірі 7,96 грн за кубометр. Очікується, що така ціна буде актуальна до кінця квітня 2027 року.

Ціни на газ. Джерело: ГазПравда

Чи зміняться тарифи на розподіл газу у червні

За даними Газмережі, у 2026 році НКРЕКП двічі переглядала вартість доставки газу. Однак зміни не торкнулися простого населення.

Згідно з постановою № 2163, вартість доставки блакитного палива підвищили для непобутових споживачів. А саме:

з січня тариф зріс до 1,69 грн за кубометр за місяць (без ПДВ);

з квітня ціна зросла до 1,99 грн за кубометр за місяць (без ПДВ).

Більше жодних змін у тарифи не вносили, у зв'язку з цим у червні побутові споживачі будуть надалі платити за старими цінами. Вартість буде розрахована індивідуально і залежатиме від рівня споживання за останній газовий рік (з 1 жовтня до 30 вересня), який поділять на 12 місяців. Відповідні тарифи є фіксованими для кожної області.

Також деякі громадяни можуть не платити за доставку газу. Це стане можливо тільки у таких випадках:

У разі руйнування чи пошкодження житла через обстріли; У випадку появи аварійної ситуації у зв'язку з бойовими діями; Якщо будинок від'єднали від системи спеціально механічно.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Нафтогаз пояснив громадянам про необов'язковість зберігання паперових платіжок за блакитне паливо. Зокрема, клієнтам доступний спеціальний мобільний застосунок "Куб", де зберігаються всі дані про всі розрахунки. Також у газопостачальній компанії розповіли, як відмовитись від звичайних квитанцій.

Ще Новини.LIVE повідомляли, що в деяких великих містах можуть зрости тарифи на воду вже з червня поточного року. Вартість може змінитися в рамках нових норм законодавства. Уряд надав право місцевій владі самим встановлювати ціни на водопостачання. У зв'язку з цим з наступного місяця деякі громадяни будуть платити більше.