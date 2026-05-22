Розрахунок у Нафтогазі за новими реквізитами: що важливо знати

Газова плита, розрахунки, платіжки.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" просить клієнтів ретельно стежити за тим, щоб кошти для розрахунку за природний газ надійшли на нові реквізити, які були змінені навесні 2026 року. У більшості банків нові дані підтягнуться автоматично, однак у деяких випадках необхідно вводити реквізити вручну.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на інформацію пресслужби Нафтогазу у соціальній мережі Facebook.

Що важливо знати про нові реквізити у Нафтогазі

За даними газопостачальної компанії, зміни в реквізитах автоматично мали оновитися для всіх банківських установ, які є партнерами підприємства. Проте все ще існує загроза затримок в оновленні відповідної інформації у системах деяких інших банків. Через це, клієнтам компанії рекомендують самостійно перевіряти дані.

Зокрема, для українців доступна можливість звірити актуальні реквізити на офіційному порталі Нафтогазу у розділі "Новини" та "Офіційна інформація". Окрім того, на паперових платіжках також будуть вказані вже змінені реквізити.

Як пояснюють у компанії, у разі помилкової оплати за газ, здійсненої споживачами за попередніми реквізитами, її все одно все ще зарахують, однак у подальшому під час здійснення платежів необхідно використовувати виключно нові реквізити.

Інформацію щодо зарахування коштів можна буде переглянути в особистому кабінеті, чат-боті чи в мобільному застосунку "Куб".

Які тепер реквізити для оплати за блакитне паливо

За повідомленням компанії, громадянам під час зазначення особового рахунку від ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" у призначенні платежу потрібно створити новий шаблон у платіжних системах та здійснити розрахунок вже за зміненими реквізитами:

ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України";

ЄДРПОУ 40121452;

Р/р UA723204780000026006000255925;

МФО 320478;

АБ "Укргазбанк".

Також клієнти для уникнення боргів, нарахування пені та припинення постачання газу мають оплачувати рахунки до 25 числа щомісяця. Споживачі можуть перейти на цифрові платіжки в онлайн-сервісах, це гарантуватиме вчасність та зручність оплати.

Зокрема, передавати дані, робити розрахунки, оперувати одразу кількома рахунками та бути в курсі новин від компанії можна за допомогою":

мобільного застосунку "Куб";

особистого кабінету на порталі Нафтогазу.

