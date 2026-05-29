Главная Финансы Тарифы на газ в Украине: для кого изменятся цены в июне

Дата публикации 29 мая 2026 08:50
Тарифы на газ: кто из украинцев будет платить меньше в июне
Газовая плита, люди с бумагами. Фото: Нафтогаз, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Украинские газопоставщики обнародовали цены на голубое топливо на июнь 2026 года. Среди компаний некоторые предлагают фиксированные годовые тарифы, а часть — как годовые, так и месячные. Учитывая эти данные, часть потребителей будет платить летом меньше.

Об этом сообщает профильное издание "ГазПравда", передают Новини.LIVE.

Сколько будут платить украинцы за газ в июне

Согласно обнародованной информации, сейчас на газовом рынке предоставляют услуги восемь компаний, четыре из них предлагают только годовые тарифы, а остальные — как годовые, так и месячные.

Годовые базовые тарифные планы в начале лета не претерпят изменений, ведь продолжает действовать мораторий на повышение тарифов на голубое топливо для населения. В связи с этим тарифы от газопоставщиков будут находиться в дальнейшем в таком диапазоне: от 7,96 до 9,99 грн за кубометр.

В то же время, месячная стоимость голубого топлива в следующем месяце снизится и будет находиться на таком уровне: от 8,46 до 28,49 грн за кубометр.

Также "львиная доля" бытовых потребителей (около 98%, или более 12 млн домохозяйств) получают услуги от ГК "Нафтогаз Украины". В компании действует фиксированный тариф в размере 7,96 грн за кубометр. Ожидается, что такая цена будет актуальна до конца апреля 2027 года.

Цены на газ. Источник: ГазПравда

Изменятся ли тарифы на распределение газа в июне

По данным Газсети, в 2026 году НКРЭКУ дважды пересматривала стоимость доставки газа. Однако изменения не коснулись простого населения.

Согласно постановлению № 2163, стоимость доставки голубого топлива повысили для небытовых потребителей. А именно:

  • с января тариф вырос до 1,69 грн за кубометр в месяц (без НДС);
  • с апреля цена выросла до 1,99 грн за кубометр в месяц (без НДС).

Больше никаких изменений в тарифы не вносили, в связи с этим в июне бытовые потребители будут в дальнейшем платить по старым ценам. Стоимость будет рассчитана индивидуально и будет зависеть от уровня потребления за последний газовый год (с 1 октября по 30 сентября), который поделят на 12 месяцев. Соответствующие тарифы являются фиксированными для каждой области.

Также некоторые граждане могут не платить за доставку газа. Это станет возможно только в следующих случаях:

  1. Если разрушено или повреждено жилье из-за обстрелов;
  2. В случае появления аварийной ситуации в связи с боевыми действиями;
  3. Если дом отсоединили от системы специально механически.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что Нафтогаз объяснил гражданам о необязательности хранения бумажных платежек за голубое топливо. В частности, клиентам доступно специальное мобильное приложение "Куб", где хранятся все данные обо всех расчетах. Также в газоснабжающей компании рассказали, как отказаться от обычных квитанций.

Еще Новини.LIVE сообщали, что в некоторых крупных городах могут вырасти тарифы на воду уже с июня текущего года. Стоимость может измениться в рамках новых норм законодательства. Правительство предоставило право местным властям самим устанавливать цены на водоснабжение. В связи с этим со следующего месяца некоторые граждане будут платить больше.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
