Тарифи на газ — в Україні переглянуть ціни для деяких споживачів

Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Ціни на газ в Україні для комерційного сегмента у 2025 році зростатимуть. Натомість тарифи для населення, ймовірно, залишаться на рівні 2024 року.

Про це заявив в етері програми Ранок.LIVE директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

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Експерт нагадав, що прайс-кепи на виробництво електричної енергії з газу вже зросли. Тож бізнес точно платитиме більше у 2025 році. Щодо побутових споживачів то, за словами експерта, влада навряд ризикне встановити новий тариф на газ з однієї причини.

"Це може підірвати політичні рейтинги влади, яка робитиме усе, щоби тримати тарифи на газ на одному рівні. Але як вони покриють дефіцит між цінами, які формуються на європейському ринку і цінами в Україні для промисловості та населення — важко сказати", — пояснив Володимир Омельченко.

В Україні можливі серйозні проблеми з газом

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова розповів, що росіяни під час масованих обстрілів по території України пошкодили важливу газову інфраструктуру, тож якість палива погіршиться. До того ж українці можуть зіткнутися з дефіцитом газу, оскільки у Нафтогаза відсутні кошти для закупівлі 4-5 млрд кубометрів.

"Невідомо звідки брати гроші. ЄБРР і державний фонд Норвегії виділив на ці потреби майже 400 млн дол. Треба ще десь узяти 1 млрд 600 млн дол. У Нафтогаза таких грошей нема і не буде, тому може виникнути дефіцит не тільки для населення, а й для промисловості", — підкреслив Омельченко.

Раніше стало відомо, що українська влада має план щодо підвищення тарифів на комунальні послуги. Відповідні наміри з'явилися в Меморандумі з Міжнародним валютним фондом.

Також ми розповідали, чому українці платитимуть менше за комуналку з квітня. У цьому місяці офіційно завершиться опалювальний сезон.