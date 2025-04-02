Тарифы на газ — в Украине пересмотрят цены для некоторых потребителей

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Цены на газ в Украине для коммерческого сегмента в 2025 году будут расти. Зато тарифы для населения, вероятно, останутся на уровне 2024 года.

Об этом заявил в эфире программы Ранок.LIVE директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

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Эксперт напомнил, что прайс-кэпы на производство электрической энергии из газа уже выросли. Поэтому бизнес точно будет платить больше в 2025 году. Что касается бытовых потребителей то, по словам эксперта, власть вряд ли рискнет установить новый тариф на газ по одной причине.

"Это может подорвать политические рейтинги власти, которая будет делать все, чтобы держать тарифы на газ на одном уровне. Но как они покроют дефицит между ценами, которые формируются на европейском рынке и ценами в Украине для промышленности и населения - трудно сказать", — пояснил Владимир Омельченко.

В Украине возможны серьезные проблемы с газом

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова рассказал, что россияне во время массированных обстрелов по территории Украины повредили важную газовую инфраструктуру, поэтому качество топлива ухудшится. К тому же украинцы могут столкнуться с дефицитом газа, поскольку у Нафтогаза отсутствуют средства для закупки 4-5 млрд кубометров.

"Неизвестно откуда брать деньги. ЕБРР и государственный фонд Норвегии выделил на эти нужды почти 400 млн долл. Надо еще где-то взять 1 млрд 600 млн долл. У Нафтогаза таких денег нет и не будет, поэтому может возникнуть дефицит не только для населения, но и для промышленности", — подчеркнул Омельченко.

Ранее стало известно, что украинская власть имеет план по повышению тарифов на коммунальные услуги. Соответствующие намерения появились в Меморандуме с Международным валютным фондом.

Также мы рассказывали, почему украинцы будут платить меньше за коммуналку с апреля. В этом месяце официально завершится отопительный сезон.