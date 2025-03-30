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Тарифи на комуналку зростуть — що влада пообіцяла партнерам

30 березня 2025 08:45
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Меморандум з МВФ — які комунальні послуги подорожчають для українців
Людина рахує банкноти номіналом в одну тисячу гривень. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

В Україні планують додатково підвищити тарифи на житлово-комунальні послуги. Зміни, як очікується, відбудуться після завершення повномасштабної війни з Росією.

Про це йдеться у тексті Меморандуму з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

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Як зазначається в документі, тарифи змінять в рамках реформ, які відбудуться, щойно дозволять умови. При цьому перегляд вартості комунальних послуг станеться на основі нової тарифної методології та соціальних міркувань.

Водночас в українському уряді вважають, що, коли війна закінчиться, потрібно буде змінити тарифи на:

  • газ;
  • електроенергію.

Змінювати тарифну політику для населення планують поступово.

"На основі пропозиції Міністерства енергетики та пропозицій зацікавлених сторін Кабмін України ухвалить дорожню карту поступової лібералізації ринків газу та електроенергії протягом 6 місяців після закінчення воєнного стану", — ідеться в документі.

Зауважимо, що в Україні продовжує діяти мораторій на підвищення цін на такі послуги:

  • природний газ;
  • гарячу воду;
  • опалення.

Ціни на ці три послуги не змінюватимуться, допоки в країні діє воєнний стан. Однак, наприклад, електроенергія та холодна вода не підпадають під дію мораторію. Тому уряд оновив тарифи у 2023 та 2024 роках.

Раніше ми пояснювали, як пенсіонери можуть скасувати одну із комунальних послуг. Також дізнавайтесь, як можуть змінитися тарифи на газ влітку 2025 року. 

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