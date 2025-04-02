Ситуація з газом після обстрілів з РФ — з якими наслідками зіткнеться Україна у 2025 році

Людина запалює сірником конфорку на газовій плиті. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Російська армія під час повітряних атак по Україні в останні два місяці обстрілювала установки комплексної підготовки газу, які відповідають за якість палива. Інфраструктура отримала серйозні пошкодження, тож у побутових та промислових споживачів може погіршитися якість газу.

Ситуація для газовидобувних компаній стає ще більш невтішною й через те, що Державна податкова служба штрафує фірми, розповів в етері програми Ранок.LIVE директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

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Як пояснив спеціаліст, домішки газу очищують перед тим, як подавати "блакитне" паливо в магістральний газопровід, а потім в розподільний, для населення. Але відповідне для цього обладнання пошкоджене, тому якість газу погіршиться.

"Але не думаю, що це буде критично низька якість, що не можна буде готувати їжу чи використовувати газ для опалення. Але вибору у нас немає — буде трошки гірша якість або будемо сидіти з великим дефіцитом", — розповів він.

Тим часом, за словами Омельченка, податкова накладає штрафні санкції на газовидобувні компанії, які постраждали внаслідок обстрілів: видобуток газу зменшився на 30-40%, "компанії мають неймовірні збитки та дефіцит кошів".

"Якщо їх штрафують — це означає, що ремонтні роботи з відновлення газовидобутку триватимуть довше. Якщо цю проблему не розв'язати — збільшиться дефіцит газу для того ж населення, люди сидітимуть без газу", — підкреслив Володимир Омельченко.

Спеціаліст також зауважив, що у 2025 році дефіцит газу в Україні очікується на рівні 4-5 млрд кубометрів. Ці об'єми потрібно імпортувати: щодня у газосховища треба закачувати по 22 млн кубометрів, аби з настанням осінньо-зимового періоду накопичити близько 8 млрд куб. метрів. Наразі цей процес не відбувається.

"Невідомо звідки брати гроші. ЄБРР і державний фонд Норвегії виділив на ці потреби майже 400 млн дол. Треба ще десь узяти 1 млрд 600 млн дол. У Нафтогаза таких грошей нема і не буде, тому може виникнути дефіцит не тільки для населення, а й для промисловості", — зауважив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Раніше стало відомо, що в Німеччині розглядають можливість відновити імпорт російського газу по трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2". Однак деякі німецькі політики категорично не підтримують таку ідею.

Також ми розповідали, що відколи Україна припинила транзит російського газу, видобуток у РФ різко скоротився. Найбільше від цього рішення постраждав "Газпром", який у лютому зафіксував спад на 13,2% у річному вимірі.