Рахунки за газ — коли пенсіонери можуть не платити за доставку

Комунальні квитанції та гроші на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українським споживачам кілька років надходить друга комунальна квитанція за доставка газу. Відомо, чи можуть українські пенсіонери не оплачувати цей окремий рахунок.

Про це йдеться у матеріалах Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

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Чи можуть пенсіонери не платити за доставку газу

За даними НКРЕКП, всі громадяни мають оплачувати рахунки у комунальних квитанціях за доставку газу, у тому числі й пенсіонери. Винятків у цій вимозі немає.

При цьому платити треба навіть тоді, коли людина не користується газом, але надалі підключена до мережі. У таких випадках для розрахунку платежу враховують мінімально затверджені показники.

Проте є лише один випадок, коли громадяни можуть не платити за доставку блакитного палива. Для цього треба повністю відключитись від газової мережі. Пенсіонер може також відключитися від газової мережі, якщо немає в цьому потреби.

Як розірвати договір з постачальником та куди писати скарги

Якщо є таке бажання, потрібно розірвати контракт з компанією, що обслуговує будинок. Громадянин має здійснити таку процедуру:

звернутися за отриманням спеціального акту про зупинення постачання газу;

повідомити оператора газорозподільної мережі про бажання розірвати договір.

"Припинення (обмеження) газопостачання (розподілу природного газу) споживачу здійснюється, зокрема, шляхом перекриття запірних пристроїв або встановлення інвентарної заглушки та їх опломбування", — повідомляють у Нацкомісії.

У випадку відмови оператора ГРМ, споживачі можуть звертатися з відповідною скаргою до Нацкомісії, що здійснює держрегулювання в енергетиці та комунпослугах.

Раніше ми писали, що Пенсійний фонд позбавив пільг за комунальні послуги деяких сільських педагогів. На думку держави, ця категорія людей має розмір податкової соцпільги у 4,2 тис. гривень, тому допомоги не потребує.

Також повідомлялося, що треба, щоб отримати пільгу пенсіонерам у селі. Вони повинні мати щонайменше три роки стажу у професії та на дату виходу на пенсію працювати на посаді педагога.