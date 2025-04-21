Ціни на світло та газ — в уряді розповіли, що чекає українців

Комунальні квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Міністерстві енергетики зробили заяву щодо можливого підвищення тарифів на природний газ та електроенергію в Україні. Там спростували інформацію, поширену у мережі, щодо перегляду цін.

Про це йдеться у повідомленні Міненерго.

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Плани влади щодо комунальних тарифів

У відомстві запевняють, що не планують підвищувати тарифи на блакитне паливо та електрику. Будь-які повідомлення про зростання цін не відповідають дійсності.

Там наголосили, що Кабінет міністрів не має на порядку денному питання щодо підвищення комунальних тарифів.

Українцям порадили довіряти лише офіційним джерелам інформації щодо тарифів.

"Уряд неодноразово заявляв: питання перегляду тарифів на електроенергію та газ зараз не стоїть на порядку денному. Метою поширення заяв щодо тарифів є дестабілізація соціальної ситуації в країні", — повідомили у Міненерго.

Скриншот. Джерело: Міненерго

Тарифи на газ та електрику з травня

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що після завершення опалювального сезону ціна на природний газ залишиться незмінною. Він запевнив, що уряд не обговорює оновлення вартості цієї послуги, а також інших комунальних послуг.

"У нас немає в уряді дискусії щодо тарифів. Ми не розглядали можливість підняття тарифів найближчим часом", — повідомив очільник Кабміну.

Таким чином, громадяни, які користуються послугами "Нафтогазу" (98% від загальної кількості), сплачуватимуть за газ 7,96 грн за куб. м. Ціна на блакитне паливо не змінювалась за час війни.

Тариф на електрику для населення становить 4,32 грн за кВт год. Востаннє його переглядали у червні 2024 року.

Раніше ми писали, що в Нафтогазі розповіли, в яких випадках клієнтам можуть не дати знижку в 1% від суми за спожитий газ. Там уточнили, за яких умов передбачений відповідний бонус.

Також ми повідомляли, що деякі клієнти з 1 травня 2025 року заплатять додатково за технічне обслуговування будівель. Вартість такої послуги може сягати 1 тис. грн.