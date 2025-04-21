Цены на свет и газ — в правительстве рассказали, что ждет украинцев

Коммунальные квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Министерстве энергетики сделали заявление относительно возможного повышения тарифов на природный газ и электроэнергию в Украине. Там опровергли информацию, распространенную в сети, о пересмотре цен.

Об этом говорится в сообщении Минэнерго.

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В ведомстве уверяют, что не планируют повышать тарифы на голубое топливо и электричество. Любые сообщения о росте цен не соответствуют действительности.

Там отметили, что Кабинет министров не имеет на повестке дня вопроса о повышении коммунальных тарифов.

Украинцам посоветовали доверять только официальным источникам информации о тарифах.

"Правительство неоднократно заявляло: вопрос пересмотра тарифов на электроэнергию и газ сейчас не стоит на повестке дня. Целью распространения заявлений по тарифам является дестабилизация социальной ситуации в стране", — сообщили в Минэнерго.

Скриншот. Источник: Минэнерго

Тарифы на газ и электричество с мая

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что после завершения отопительного сезона цена на природный газ останется неизменной. Он заверил, что правительство не обсуждает обновление стоимости этой услуги, а также других коммунальных услуг.

"У нас нет в правительстве дискуссии относительно тарифов. Мы не рассматривали возможность поднятия тарифов в ближайшее время", — сообщил глава Кабмина.

Таким образом, граждане, которые пользуются услугами "Нафтогаза" (98% от общего количества), будут платить за газ 7,96 грн за куб. м. Цена на голубое топливо не менялась за время войны.

Тариф на электричество для населения составляет 4,32 грн за кВт час. Последний раз его пересматривали в июне 2024 года.

Ранее мы писали, что в Нафтогазе рассказали, в каких случаях клиентам могут не дать скидку в 1% от суммы за потребленный газ. Там уточнили, при каких условиях предусмотрен соответствующий бонус.

Также мы сообщали, что некоторые клиенты с 1 мая 2025 года заплатят дополнительно за техническое обслуживание зданий. Стоимость такой услуги может достигать 1 тыс. грн.