Ціни на електрику — що чекає українців з 1 червня

Комунальні квитанції та гроші на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні два роки поспіль з 1 червня підвищували тариф на електричну енергію, підводячи до економічно обґрунтованого. Питання оновлення цін у 2025 році залишається відкритим, однак в уряді допустили, що після закінчення опалювального сезону тариф можуть залишити на тому ж рівні.

Про те це повідомляють Новини.LIVE. посилаючись на прем'єра Дениса Шмигаля.

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Як відомо, Кабінет міністрів під час війни найсуттєвіше підвищував тарифи для населення на електроенергію. Так, 1 червня 2023 року ціну встановили на рівні 2,64 грн/кВт-год із ПДВ. До того було 1,44 грн/кВт-год за умови споживання 250 кВт-год на місяць, а вище — 1,68 грн/кВт-год. Тоді пояснили, що тариф занизький і не покриває собівартості.

З 1 червня 2024 року тариф на електрику для населення зріс із 2,64 грн до 4,32 грн за кВт год. Мотивували необхідністю наявності зайвих грошей на відновлення пошкоджених від обстрілів РФ об'єктів енергетики.

Чи вчинять аналогічно цього року — достеменно невідомо. Хоча в уряді запевняють, що тариф не збираються змінювати. Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що питання підвищення комунальних розцінок не обговорюється, однак і в попередні роки також запевняли, що не змінюватимуть цін.

"У нас немає в уряді дискусії щодо тарифів. Ми не розглядали можливість підняття тарифів найближчим часом", — повідомив Шмигаль.

Відтак, після 30 квітня, українці продовжать платити за світло 4,32 грн за 1 кВт-год.

Збереження квитанцій за комуналку

Варто зауважити, що українці мають зберігати квитанції про оплату комунальних послуг протягом щонайменше п'яти років — за світло, газ, воду. Платіжки можуть допомогти надалі вирішувати можливі суперечні моменти з постачальниками та стати доказами в судах.

Квитанції можуть допомогти і в інших випадках. Зокрема, якщо станеться збій у системі зберігання даних. Або ж, якщо інформація про оплату втрачена та відновлена некоректно чи не повністю.

Також платіжки допоможуть, якщо станеться плутанина в платежах через зміну тарифів, чи в разі появи проблем через помилку співробітників компаній-постачальників комунпослуг.

Раніше ми писали, що українські водоканали мають борги за електроенергію по всій країні на дуже велику суму. Вони покладали витрати на тарифи, тоді як держава в особі Нацкомісії не затвердила об'єктивний обґрунтований тариф.

Також ми розповідали, що вартість газу в Україні для комерційного сегмента цьогоріч буде зростати. Проте тарифи для населення можуть залишитися на рівні попереднього року.