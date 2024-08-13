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Тарифы на электричество могут снизиться — в Раде назвали условие

13 августа 2024 22:47
Ксения Симонова - Редактор
Цены на электричество — в Раде назвали условие для снижения тарифа
Коммунальные платежи и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине стоимость электрической энергии может существенно снизиться в ближайшие годы. Это может произойти при определенных условиях.

Об этом сообщил народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, глава подкомитета по вопросам энергосбережения Сергей Нагорняк.

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По словам члена профильного комитета, посодействовать снижению стоимости электрической энергии в стране может запуск двух энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции за счет увеличения объема генерации. Также это станет залогом отсутствия блэкаутов.

"Когда в стране есть определенный дефицит генерации, соответственно цена на электроэнергию растет. Достройка новых блоков позволит избежать этого дефицита и снизить цену", — пояснил политик.

По убеждению нардепа, сейчас для Украины работа АЭС дает самый безопасный вид выработки электроэнергии. Россия не решается бить прямой наводкой по атомным энергоблокам, поскольку соответствующие действия могут представлять угрозу и для них самих.

В то же время, появление объектов возобновляемой энергетики, которые будут параллельно строить в стране, дадут отечественной энергосистеме большую маневренность. В целом, все это в будущем позволит снизить тарифы на электричество для бизнеса и бытовых потребителей.

В настоящее время процесс достройки третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС затормозился из-за введенного моратория на строительство новых атомных энергоблоков, однако в ближайшее время украинский парламент планирует рассмотреть законопроект о завершении строительства.

Ожидается, что два энергоблока АЭС построят и введут в эксплуатацию в течение четырех-пяти лет. По подсчетам суммарно они способны увеличить объем генерации на 2,2 ГВт.

"Мы будем убеждать коллег собрать необходимое количество голосов для поддержки этого решения, чтобы дать толчок экономике и обеспечить работой работников атомных станций, особенно в условиях войны", — добавил парламентарий.

Как изменились цены на электричество в Украине

Во время полномасштабной войны в Украине серьезно подорожала электроэнергия. В частности, это объяснили необходимостью привлечения дополнительных средств на восстановление поврежденных объектов в результате обстрелов РФ. Так, цены на электроэнергию пересматривали дважды:

  • в 2023 году — на 70%;
  • в 2024 году — на около 60%.

В частности, по решению правительства, с 1 июня этого года тариф на электричество для населения вырос с 2,64 до 4,32 грн/кВт-ч. При употреблении электричества в "ночное" время (при установленном соответствующем двухзонном счетчике) цена равна 2,16 грн/кВт.

Такой тариф будет действовать до мая 2025 года.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в 2024 году существенно выросла стоимость жилищно-коммунальных услуг. Это произошло в основном за счет повышения цен на электрическую энергию.

Также мы писали, что Нацбанк обновил прогноз относительно сроков повышения тарифов на коммунальные услуги до экономически обоснованного уровня. Речь идет о трех базовых услугах, на которые во время войны установили мораторий.

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