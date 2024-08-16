Цены на электричество — потребителям разрешили платить вдвое дешевле

Тарифы на электричество — часть украинцев имеет право платить вдвое меньше
В Украине за годы войны больше всего среди жилищно-коммунальных услуг подорожала электроэнергия в связи с потребностью в дополнительных средствах на ремонт объектов энергоинфраструктуры. Многим гражданам новый тариф ударил по карману, однако есть возможность платить вдвое меньше.
Об этом пишет издание Oboz.ua.
Как изменились тарифы на электричество за время войны
Так, электроэнергия за период войны подорожала дважды. Ее стоимость выросла на около 130%:
- в 2023 году — на 70%;
- в 2024 году — на около 60%.
В 2024 году население Украины платит за электричество 4,32 грн за 1 кВт-ч. В прошлом году украинцам свет обходился в 2,63 грн за кВт-ч.
Новую стоимость электроэнергии обещают не пересматривать круглый год. То есть вернуться к ценовому вопросу могут в мае 2025 года.
Как платить вдвое меньше за свет в 2024 году
Граждане, даже учитывая недавнее повышение тарифа на электроэнергию, могут существенно сэкономить на платежках. Для этого нужно подумать о покупке многозонного счетчика. Он даст возможность платить за энергию в разное тарифное время. Если потребитель электроэнергии перейдет на льготный тариф, то будет платить только половину вышеуказанного тарифа.
В частности, с двухзонным счетчиком в настоящее время с 23:00 до 7:00 предоставляется скидка в 50%, то есть платить нужно только 2,16 гривны за кВт/ч. В остальное время будет действовать полноценный тариф — 4,32 гривны за кВт/ч.
Подключение для бытовых потребителей ночного тарифа бесплатно, однако придется потратиться на покупку двухзонного счетчика. Стоимость такого прибора колеблется от 1,6 до 2,4 тысяч гривен. Однако в итоге окупаемость будет достаточно быстрой.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине способствовать снижению стоимости электрической энергии в стране может запуск двух энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции за счет увеличения объема генерации. Также это станет залогом отсутствия блэкаутов.
Ранее мы писали, что в Украине фактическая стоимость реализации природного газа после длительного понижения растет третий месяц подряд. За этот период цена повысилась почти на 14%.
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