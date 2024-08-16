Цены на электричество — потребителям разрешили платить вдвое дешевле

Коммунальные платежи и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине за годы войны больше всего среди жилищно-коммунальных услуг подорожала электроэнергия в связи с потребностью в дополнительных средствах на ремонт объектов энергоинфраструктуры. Многим гражданам новый тариф ударил по карману, однако есть возможность платить вдвое меньше.

Об этом пишет издание Oboz.ua.

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Так, электроэнергия за период войны подорожала дважды. Ее стоимость выросла на около 130%:

в 2023 году — на 70%;

в 2024 году — на около 60%.

В 2024 году население Украины платит за электричество 4,32 грн за 1 кВт-ч. В прошлом году украинцам свет обходился в 2,63 грн за кВт-ч.

Новую стоимость электроэнергии обещают не пересматривать круглый год. То есть вернуться к ценовому вопросу могут в мае 2025 года.

Как платить вдвое меньше за свет в 2024 году

Граждане, даже учитывая недавнее повышение тарифа на электроэнергию, могут существенно сэкономить на платежках. Для этого нужно подумать о покупке многозонного счетчика. Он даст возможность платить за энергию в разное тарифное время. Если потребитель электроэнергии перейдет на льготный тариф, то будет платить только половину вышеуказанного тарифа.

В частности, с двухзонным счетчиком в настоящее время с 23:00 до 7:00 предоставляется скидка в 50%, то есть платить нужно только 2,16 гривны за кВт/ч. В остальное время будет действовать полноценный тариф — 4,32 гривны за кВт/ч.

Подключение для бытовых потребителей ночного тарифа бесплатно, однако придется потратиться на покупку двухзонного счетчика. Стоимость такого прибора колеблется от 1,6 до 2,4 тысяч гривен. Однако в итоге окупаемость будет достаточно быстрой.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине способствовать снижению стоимости электрической энергии в стране может запуск двух энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции за счет увеличения объема генерации. Также это станет залогом отсутствия блэкаутов.

Ранее мы писали, что в Украине фактическая стоимость реализации природного газа после длительного понижения растет третий месяц подряд. За этот период цена повысилась почти на 14%.