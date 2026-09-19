Тарифи на мобільний зв’язок: як не переплачувати щомісяця

Київстар. Фото: Новини.LIVE

Мобільний зв’язок може коштувати українцям від кількох сотень гривень на місяць залежно від кількості інтернету, хвилин та додаткових послуг у пакеті. Водночас дорожчий тариф не завжди означає вигідніші умови, якщо частина його можливостей залишається невикористаною. Різниця між пакетами у 290 грн на місяць за рік перетворюється на 3 480 грн, які можна не витрачати.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на тарифи мобільних операторів.

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Скільки коштують мобільні тарифи

Вартість мобільного зв’язку залежить від наповнення тарифу. Наприклад, у Vodafone для нової SIM-картки доступний тариф Device 4G за 220 грн на місяць. Він передбачає 30 ГБ мобільного інтернету, а дзвінки по Україні тарифікуються окремо.

Для тих, кому потрібні не лише гігабайти, а й пакет хвилин, Vodafone пропонує Flexx GO за 350 грн на місяць. До нього входять 25 ГБ інтернету в Україні та ЄС і 500 хвилин.

Ще дорожчий варіант — Flexx TOP за 450 грн на місяць. У тарифі передбачений безлімітний інтернет, 800 хвилин та безлімітні дзвінки всередині мережі.

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Також є тариф ULTRA за 510 грн на місяць із безлімітним інтернетом, 1 000 хвилинами та 1 000 SMS.

За що можна переплачувати

Якщо людина використовує небагато мобільного інтернету та рідко телефонує, частина наповнення дорогого тарифу може залишатися невикористаною. У такій ситуації варто порівняти фактичне споживання з можливостями дешевшого пакета.

Наприклад, різниця між тарифами за 220 та 510 грн становить 290 грн щомісяця.

За рік це:

290 грн × 12 місяців = 3 480 грн.

Якщо ж перейти з тарифу за 510 грн на пакет за 350 грн, щомісячна економія становитиме 160 грн, або 1 920 грн за рік.

Тому перед підключенням дорожчого пакета варто перевірити, скільки гігабайтів та хвилин фактично використовується. Якщо значна частина послуг регулярно залишається невикористаною, дешевший тариф може дозволити зменшити щомісячні витрати.

Як платити менше за мобільний зв’язок

Зменшити витрати можна не лише переходом на дешевший тариф. Оператори також мають спеціальні пропозиції для окремих категорій клієнтів.

Зокрема, Vodafone пропонує новим клієнтам віком від 55 років спеціальний тариф за 200 грн на місяць із фіксованою ціною протягом року. За 12 місяців користування таким тарифом потрібно буде сплатити 2 400 грн.

У Київстар також є окремі пропозиції для старших абонентів. Зокрема, тариф "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" коштує 220 грн на місяць для людей віком від 60 років та осіб з інвалідністю.

Отже, перед оплатою чергового пакета варто перевірити свій тариф, фактичне використання послуг і доступні персональні пропозиції. Якщо потреби дозволяють перейти з 510 на 220 грн, різниця складе 3 480 грн на рік.

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