Комісії для карток Ощадбанку у 2026 році: за які операції доведеться заплатити додатково

Картка Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

Оплата карткою, перекази й навіть звичайне зняття готівки в Ощадбанку можуть мати комісію. Все залежить від тарифу, суми та способу проведення операції. Наприклад, переказ через "Ощад 24/7" інколи буде безкоштовним, тоді як та сама дія через термінал обійдеться дорожче. Відомо, на які операції варто звернути увагу.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Ощадбанк.

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Зняття готівки понад ліміт

За тарифом "Моя картка" зняття готівки в банкоматах Ощадбанку та інших українських банків у межах установленого ліміту не тарифікується. Якщо ж клієнт перевищує ліміт, банк утримує комісію у розмірі 1% від суми.

За отримання готівки в касах інших українських банків передбачена комісія 1,5% від суми та 5 гривень. За зняття коштів у банкоматах закордонних банків тариф становить 1,5% від суми та 35 гривень.

Переказ на картку іншого банку

Переказ з картки Ощадбанку на картку іншого банку через "Ощад 24/7" у межах єдиного ліміту не тарифікується у межах ліміту до 20 000 гривень. Якщо ліміт перевищено, комісія становить 1% від суми та 5 гривень. При переказі через банкомат або інформаційно-платіжний термінал діє така ж комісія.

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Переказ за реквізитами

Комісія може стягуватися і за переказ за реквізитами рахунку. Якщо гроші надходять на рахунок в іншому банку через "Ощад 24/7", тариф становить 0,5% від суми. Мінімальна комісія — 5 гривень, максимальна — 500 гривень.

Через інформаційно-платіжний термінал такий переказ коштує 1% від суми. Мінімальна комісія становить 10 гривень, максимальна — 1 000 гривень.

Оплата штрафів та бюджетних платежів

За такі операції банк утримує 1% від суми. При цьому діють обмеження: комісія не може бути меншою за 3 гривні та більшою за 500 гривень. Перед підтвердженням платежу клієнту варто перевірити, яку саме суму комісії покаже сервіс.

Платежі на рахунки компаній

Якщо компанія, на рахунок якої переказують гроші, не має договору з Ощадбанком на приймання платежів, через "Ощад 24/7" стягується 1% від суми. Мінімальна комісія становить 3 гривні.

Для компаній, з якими банк має договір, умови можуть відрізнятися. Розмір комісії залежить від договору з конкретним отримувачем.

Поповнення мобільного телефону

Звичайне поповнення мобільного рахунку також може бути платним. За тарифом "Моя картка" комісія становить 3 гривні. Така сама плата передбачена за поповнення через контакт-центр банку, зокрема за допомогою чату з оператором або чат-бота.

Платні повідомлення про операції

Окремі витрати стосуються повідомлень про операції за карткою. Для тарифу "Моя картка" Push-повідомлення та інформування електронною поштою безкоштовні.

За повідомлення у Viber потрібно платити 25 гривень на місяць, а за SMS — 40 гривень на місяць за кожну картку.

Наведені умови розраховані на базі найпопулярнішого тарифу "Моя картка", проте для пенсійних та зарплатних карток ліміти безкоштовного зняття готівки та переказів можуть бути меншими.

Раніше Новини.LIVE писали, коли Ощадбанк може списати 150 гривень із картки. Комісія загрожує рахункам, за якими протягом 12 місяців не було жодних операцій із зарахування або списання коштів. Щоб уникнути списання, достатньо періодично користуватися карткою, поповнювати її або закрити непотрібний рахунок.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки валюти можна купувати та знімати в Ощадбанку після послаблення обмежень НБУ. Для різних операцій ліміти тепер сягають від 140 000 до 500 000 гривень. Зміни стосуються купівлі валюти, переказів, зняття готівки та розрахунків за кордоном.