Дострокове погашення кредиту: коли українці можуть заощадити

Банківська картка і гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Українці, які мають кредит, можуть повернути позичені кошти раніше строку, не чекаючи завершення договору. Це може допомогти зменшити загальну переплату, адже після дострокового погашення відсотки не мають нараховуватися за той період, коли людина вже не користується грошима. Водночас важливо правильно розрахувати остаточну суму та перевірити, чи кредит справді закритий.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на "Гаразд".

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Які відсотки не доведеться платити банку

При достроковому поверненні кредиту позичальник має сплатити залишок основної суми боргу, а також нараховані проценти й комісії, якщо вони передбачені умовами договору. Водночас проценти за майбутній період користування кредитом сплачувати не потрібно.

НБУ зазначає, що у разі дострокового повернення кредиту відсотки сплачуються лише за фактичний період користування коштами.

Тобто якщо людина мала ще рік виплачувати кредит, але повністю закрила його зараз, банк не повинен нараховувати проценти за наступні 12 місяців лише тому, що саме такий строк був передбачений початковим графіком.

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Саме тому дострокове погашення може бути вигідним насамперед за кредитами з високою процентною ставкою або тривалим строком виплат.

Чи може банк взяти гроші за дострокове погашення

Сам факт того, що позичальник вирішив повернути кредит раніше встановленого строку, не дає банку права вимагати окрему плату за дострокове погашення.

НБУ наголошує, що законодавство не встановлює обмежень на дострокове погашення кредиту. Водночас перед внесенням усієї суми варто уточнити в банку точний розмір заборгованості на конкретну дату.

Це важливо, оскільки остаточний розрахунок може включати залишок тіла кредиту, вже нараховані проценти та передбачені договором платежі.

Чому не можна просто переказати залишок за графіком

Якщо людина вирішила закрити кредит достроково, не варто орієнтуватися лише на суму, яка залишилася у графіку платежів.

Наприклад, у графіку може бути зазначено, що позичальнику залишилося сплатити 100 тис. грн протягом наступних двох років. Але ця сума може включати не тільки тіло кредиту, а й майбутні проценти.

При достроковому погашенні потрібно отримати від банку саме суму, необхідну для повного закриття боргу на визначену дату.

Таким чином, позичальник не переплачує за ті проценти, які були б нараховані в майбутньому за користування кредитними коштами.

Що перевірити перед достроковим погашенням

Перед внесенням грошей варто звернутися до банку та попросити розрахунок повної суми для дострокового погашення.

У ньому потрібно перевірити:

скільки залишилося основного боргу;

скільки процентів уже нараховано;

чи є інші платежі за договором;

на яку саме дату розрахована сума;

чи буде після внесення коштів кредит повністю закритий.

Особливо важливо отримати підтвердження про відсутність заборгованості після платежу. Самого переказу коштів недостатньо, якщо кредитний рахунок продовжує діяти або залишилася невелика сума боргу.

Коли достроково гасити кредит особливо вигідно

Найбільший фінансовий ефект дострокове погашення може дати тоді, коли до завершення кредиту залишається багато часу, а процентна ставка є високою.

Наприклад, якщо позичальник має кредит на кілька років і вирішує закрити його через рік, він може уникнути майбутніх процентних нарахувань за решту строку.

Водночас перед достроковим погашенням варто порівняти цю економію з іншими можливостями використання грошей. Якщо для повного закриття кредиту доведеться витратити всі заощадження, залишивши себе без фінансової подушки, таке рішення може бути невигідним.

Що важливо після внесення останнього платежу

Після повного погашення кредиту варто переконатися, що банк дійсно закрив заборгованість.

Позичальнику бажано перевірити статус кредиту в застосунку або інтернет-банкінгу та отримати документ або інше підтвердження про повне виконання зобов'язань.

Це допоможе уникнути ситуації, коли людина вважає кредит закритим, але через технічну помилку чи неврахований платіж залишається невелика заборгованість.

НБУ також радить позичальникам уважно перевіряти умови кредитного договору та робити необхідні розрахунки перед достроковим погашенням.

Раніше Новини.LIVE писали, що ПриватБанк може зменшити кредитний ліміт клієнтам через вік. Такі зміни можуть вплинути на доступну суму позикових коштів і щомісячні фінансові можливості клієнта. Тому перед достроковим погашенням кредиту варто оцінити, чи залишиться достатній резерв грошей на непередбачені витрати.

Також Новини.LIVE повідомляли про пропозицію запровадити розстрочку на товари для домашніх тварин у monobank. Подібні фінансові сервіси дозволяють розподілити витрати на кілька платежів, однак можуть збільшувати строк фінансових зобов’язань. Дострокове погашення в такому разі допомагає уникнути нарахування майбутніх процентів за фактичний період користування коштами.