Тарифы на мобильную связь: как не переплачивать каждый месяц

Киевстар. Фото: Новини.LIVE

Мобильная связь может обходиться украинцам в несколько сотен гривен в месяц в зависимости от объема интернета, минут и дополнительных услуг в пакете. В то же время более дорогой тариф не всегда означает более выгодные условия, если часть его возможностей остается неиспользованной. Разница между пакетами в 290 грн в месяц за год превращается в 3 480 грн, которые можно не тратить.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на тарифы мобильных операторов.

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Сколько стоят мобильные тарифы

Стоимость мобильной связи зависит от наполнения тарифа. Например, в Vodafone для новой SIM-карты доступен тариф Device 4G за 220 грн в месяц. Он предусматривает 30 ГБ мобильного интернета, а звонки по Украине тарифицируются отдельно.

Для тех, кому нужны не только гигабайты, но и пакет минут, Vodafone предлагает тариф Flexx GO за 350 грн в месяц. В него входят 25 ГБ интернета в Украине и ЕС и 500 минут.

Еще более дорогой вариант — Flexx TOP за 450 грн в месяц. В тарифе предусмотрен безлимитный интернет, 800 минут и безлимитные звонки внутри сети.

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Также есть тариф ULTRA за 510 грн в месяц с безлимитным интернетом, 1 000 минутами и 1 000 SMS.

За что можно переплачивать

Если человек использует немного мобильного интернета и редко звонит, часть услуг дорогого тарифа может оставаться неиспользованной. В такой ситуации стоит сравнить фактическое потребление с возможностями более дешевого пакета.

Например, разница между тарифами за 220 и 510 грн составляет 290 грн ежемесячно.

За год это:

290 грн × 12 месяцев = 3 480 грн.

Если же перейти с тарифа за 510 грн на пакет за 350 грн, ежемесячная экономия составит 160 грн, или 1 920 грн в год.

Поэтому перед подключением более дорогого пакета стоит проверить, сколько гигабайт и минут фактически используется. Если значительная часть услуг регулярно остается неиспользованной, более дешевый тариф может позволить снизить ежемесячные расходы.

Как платить меньше за мобильную связь

Сократить расходы можно не только путем перехода на более дешевый тариф. У операторов также есть специальные предложения для отдельных категорий клиентов.

В частности, Vodafone предлагает новым клиентам в возрасте от 55 лет специальный тариф за 200 грн в месяц с фиксированной ценой в течение года. За 12 месяцев пользования таким тарифом нужно будет заплатить 2 400 грн.

У Киевстар также есть отдельные предложения для пожилых абонентов. В частности, тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт" стоит 220 грн в месяц для людей в возрасте от 60 лет и лиц с инвалидностью.

Итак, перед оплатой очередного пакета стоит проверить свой тариф, фактическое использование услуг и доступные персональные предложения. Если потребности позволяют перейти с 510 на 220 грн, разница составит 3 480 грн в год.

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