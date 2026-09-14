Зняття готівки без переплат: ліміти популярних банків у 2026 році

Чоловік біля банкомату. Фото: Новини.LIVE

Українці можуть суттєво переплатити за зняття готівки у банкоматі. В одному банкоматі комісії може не бути, а в іншому доведеться заплатити відсоток. Все залежить від банку, типу картки та встановленого для неї тарифу. Десь діє щомісячний ліміт на безкоштовне зняття, а десь готівку можна отримати без комісії лише в певній мережі.

Скільки грошей можна зняти та як уникнути зайвих витрат, розповідає Новини.LIVE з посиланням на видання "На пенсії".

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Скільки грошей можна зняти за добу

Під час воєнного стану в Україні діє загальний ліміт на зняття готівки — до 100 000 гривень на добу з одного рахунку. Але не кожен банк дозволить без комісії зняти всю цю суму. Фінустанови встановлюють власні умови — добові та місячні ліміти на безплатне отримання готівки.

ПриватБанк

У ПриватБанку власні гроші можна знімати без комісії, якщо користуватися "Карткою для виплат". А ось для картки "Універсальна" умови інші. У банкоматах ПриватБанку комісія становить 1%, а в банкоматах інших банків — 1,5%.

Ліміт на зняття — до 40 000 гривень за три години та до 100 000 гривень на добу. Для карток інших банків у банкоматах ПриватБанку діє обмеження до 20 000 гривень за одну операцію.

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Ощадбанк

В Ощадбанку без комісії можна знімати гроші в межах місячного ліміту, який залежить від тарифного пакета. Найчастіше це до 20 000 гривень на місяць. Якщо перевищити цю суму, банк бере 1% комісії.

Стандартний добовий ліміт становить до 10 000 гривень. За потреби його можна збільшити до 100 000 гривень через мобільний застосунок або гарячу лінію. Є й окреме обмеження — до 25 000 гривень за три години в одному банкоматі.

Мonobank

Власники чорних та білих карток можуть знімати власні кошти без комісії у касах банків-партнерів — Universal Bank, А-Банк та Укргазбанк. В інших банкоматах і касах діє комісія відповідно до тарифу. Добовий ліміт становить до 100 000 грн окремо для кожного типу картки.

Sense Bank

У Sense Bank власні гроші можна знімати без комісії в межах безплатного пакета послуг. Зазвичай йдеться про суму до 20 000 гривень на місяць. Якщо перевищити цей ліміт, комісія становитиме 3% від суми операції, але не менше 25 гривень. Загальний ліміт на зняття — до 100 000 гривень на добу.

Кредитні гроші знімати дорожче

Якщо людина знімає не власні кошти, а гроші в межах кредитного ліміту, умови будуть менш вигідними. За таку операцію банки встановлюють вищу комісію. Зазвичай вона становить від 3% до 4% від суми зняття.

Як отримати готівку без банкомата

Якщо поруч немає потрібного банкомата, є ще один варіант — отримати гроші на касі магазину або АЗС. Послуга "Готівка на касі" працює під час оплати карткою. Отримати гроші можна, зокрема, в АТБ, "Сільпо", Varus, "Форі", "Fozzy", а також на АЗС OKKO та WOG.

За один чек можна отримати до 6 000 гривень готівкою. Для більшості дебетових карток така послуга безкоштовна. Але спочатку потрібно щось придбати в магазині або на АЗС і попередити касира, що ви хочете отримати частину суми готівкою.

Раніше Новини.LIVE писали, за які операції Ощадбанк може списувати комісію. Платними можуть бути перекази, зняття готівки понад ліміт, бюджетні платежі, поповнення мобільного та деякі платежі на рахунки компаній. Розмір комісії залежить від способу операції, суми та тарифу, а повідомлення про операції у Viber і SMS також можуть коштувати грошей.

Також Новини.LIVE писали, чи треба міняти картки ПриватБанку після завершення строку дії. Під час воєнного стану їх автоматично продовжили ще на 913 днів, а за бажанням клієнт може оформити Digital-картку через Приват24. Нею можна розраховуватися та знімати готівку без пластикової картки, зокрема без комісії через QR-код.