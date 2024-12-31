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У НКРЕКП відповіли, чи зростуть тарифи на газ для населення

31 грудня 2024 19:08
Ольга Антоновська - редактор
Тарифи на газ — у НКРЕКП відповіли, чи зросте ціна для українців
Гроші в руках на фоні газової плити. Фото: РБК-Україна
Ольга Антоновська - редактор

Низка ЗМІ сьогодні поширили інформацію про те, що в Україні можуть зрости тарифи на газ для населення. Ця інформація неправдива, оскільки жодних змін тарифів не передбачається.

Про це повідомила НКРЕКП у вівторок, 31 грудня.

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Як наголосили у НКРЕКП, нинішній тариф на газ для населення залишається незмінним. Рішення про затвердження нових тарифів на транспортування газу не торкнеться побутових споживачів. 

"30 грудня 2024 року НКРЕКП ухвалила нові тарифи на послуги транспортування природного газу для ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ), вони розраховані для точок входу та виходу на регуляторний період 2025–2029 років", — йдеться у повідомленні.

Чи зросте ціна на газ
Повідомлення НКРЕКП про тариф на газ. Фото: скриншот

Ці тарифи, як пояснили у НКРЕКП, враховують припинення транзиту російського газу через територію України. Це відбудеться з 1 січня 2025 року. 

"Тарифи на газ і тепло для побутових споживачів у разі прийняття тарифу Оператора газотранспортної системи України не змінюються, вони зафіксовані на весь опалювальний сезон", — зазначив Голова НКРЕКП Юрій Власенко.

Також незмінною залишається вартість розподілу газу. Мораторій на підвищення тарифів для населення на газ та опалення, який діє з 2022 року, залишається чинним. Відповідно, вартість гарячої води та опалення не зміниться. 

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року тарифи на транспортування газу для внутрішніх споживачів зростуть у чотири рази. Причиною цього є припинення транзиту російського газу через Україну.

Країни Європейського Союзу вже підготувалися до того, що Україна припинить транспортування російського газу. "Блакитне паливо" постачатимуть наявною інфраструктурою з інших країн та альтернативними шляхами. 

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