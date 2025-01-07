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Тариф достигнет 6,7 грн/кВт-ч — когда может вырасти цена на свет

7 января 2025 08:45
Ксения Симонова - Редактор
Тарифы на электричество — эксперты прогнозируют подорожание с лета 2025 года
Квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине в начале лета может существенно повыситься тариф на электрическую энергию для населения. Цена может вырасти с нынешних 4,32 до 6,7 грн за 1 кВт-ч.

Такой прогноз главы Союза потребителей коммунуслуг Украины Олега Попенко, который опубликовал в соцсети Facebook.

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Тарифы на электроэнергию с лета 2025 года

Эксперт отметил, что госорганы в виде Министерства энергетики и НАЭК "Энергоатом" выступают за то, чтобы население платило рыночную цену за электрическую энергию. Цену рассчитывают с учетом затрат на производство ресурса.

По его мнению, что с 1 июня 2025 года тариф на свет повысят до 6,68 грн, а года через два-три — до 9 грн.

"В прошлом году назывались цены в 6,5−7 грн за кВт/ч и в ближайших планах поднять цены до этого уровня. Но эта цифра была рыночной ценой или ценой на рынке на сутки вперед, в 2023-м году, а сегодня это уже более 9 грн, поэтому я уверен, что с 1 июня тариф на электроэнергию повысят до 6,68 грн. Всего через 2−3 года тариф вырастет до 9 грн", — говорится в прогнозе.

Эксперт добавил, что с начала этого года рыночная стоимость электричества повысилась примерно до 10 грн за 1 кВт/ч, из которых:

  • 5,95 грн — цена на рынке на сутки вперед;
  • 1,7 грн — передача электроэнергии;
  • 2,35 грн — налог на добавленную стоимость;

Как изменились цены на свет в 2024 году

В прошлом году стоимость электроэнергии повысилась более чем на 63,6%. Согласно постановлению №632 от 31.05.2024, с 1 июня 2024 года цена на электричество для бытовых потребителей выросла с 2,64 грн/кВт до 4,32 грн/кВт-ч.

В Министерстве энергетики соответствующее решение объяснили тем, что государству сложно удерживать льготную цену для потребителей в 2,64 грн/кВт. Такой уровень был очень низким и покрывал не более третьей части реальной стоимости электроэнергии. Также деньги нужны на ремонты разрушенной энергоинфраструктуры страны.

Ранее мы писали, что в Украине подорожала одна из коммунальных услуг. Речь идет о новых тарифах на централизованное водоснабжение от 37 компаний коммунального хозяйства для тех потребителей, которые не являются субъектами хозяйствования.

Также ранее в НКРЭКУ заявляли, что действующий тариф на голубое топливо для населения останется неизменным. Решение о новых тарифах на транспортировку природного газа не коснется простых потребителей.

тарифы коммунальные услуги ЖКХ электроэнергия цены

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